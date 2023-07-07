ЦБ планирует ввести более детализированную разбивку жилых и нежилых объектов

Банк России опубликовал проект указания, уточняющего виды активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска. В частности, прежние понятия "жилое и нежилое помещение" заменяются определением объектов недвижимости, которые подразделяются на здания, сооружения, земельные участки, объекты незавершенного строительства, жилые и нежилые помещения, а также машино-места, пишет "Коммерсант"

Таким образом, с 2024 годасможет более точно классифицировать залоги, выступающие обеспечением по кредитам физлицам при установлении по ним коэффициентов риска. Также предлагается выделить в отдельный код активов требования по кредитам на ИЖС, обеспечением по которым выступают земельный участок под строительство и само строение.

Эксперты отмечают, что на фоне активного роста ипотеки Банк России регулярно заявляет о необходимости охлаждения. В частности, с 1 июня ЦБ уже обязал банки применять надбавки к коэффициентам риска в отношении кредитов на, приобретаемое по договору участия в долевом строительстве, в том числе в течение года после его ввода в эксплуатацию.

При этом рынок ипотеки на ИЖС, для которого новым указанием ЦБ планируется ввести отдельные коды для определения надбавок к коэффициентам риска, растет, но его доля невелика.