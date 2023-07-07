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07 июля 2023 года 09:18
ЦБ планирует ввести более детализированную разбивку жилых и нежилых объектов
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Михаил Терещенко/ТАСС
Банк России опубликовал проект указания, уточняющего виды активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска. В частности, прежние понятия "жилое и нежилое помещение" заменяются определением объектов недвижимости, которые подразделяются на здания, сооружения, земельные участки, объекты незавершенного строительства, жилые и нежилые помещения, а также машино-места, пишет "Коммерсант". Таким образом, с 2024 года ЦБ сможет более точно классифицировать залоги, выступающие обеспечением по кредитам физлицам при установлении по ним коэффициентов риска. Также предлагается выделить в отдельный код активов требования по кредитам на ИЖС, обеспечением по которым выступают земельный участок под строительство и само строение. Эксперты отмечают, что на фоне активного роста ипотеки Банк России регулярно заявляет о необходимости охлаждения. В частности, с 1 июня ЦБ уже обязал банки применять надбавки к коэффициентам риска в отношении кредитов на жилье, приобретаемое по договору участия в долевом строительстве, в том числе в течение года после его ввода в эксплуатацию. При этом рынок ипотеки на ИЖС, для которого новым указанием ЦБ планируется ввести отдельные коды для определения надбавок к коэффициентам риска, растет, но его доля невелика.
Опубликовано Финмаркет
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