Автомобили летом подорожают на 5–10%

7 июля. FINMARKET.RU - Новые легковыеподорожают летом - осенью 2023 г. в среднем на 5-10% из-за продолжающегося с июня укрепления курсов основных валют, используемых для закупок компонентов и готовых автомобилей. Об этом рассказали опрошенные "Ведомостям" автодилеры, производители и эксперты. В первую очередь это может сказаться не на рекомендованной производителем розничной цене, а на сокращении скидок и отмене акций, которые набрали обороты в первом полугодии.

Курсовые колебания закладываются в размеры выгод по маркетинговым программам, отметил представитель Chery. Последняя корректировка была 1 июля, отмечает он. Тогда размер максимальной выгоды остался на уровне до 840 000 руб. на автомобиль 2022 года выпуска, а на машину 2023 г. был снижен с 790 000 до 730 000 руб., сказал собеседник.

Средневзвешенная (с учетом доли рынка) стоимость нового легкового автомобиля в России по итогам первого полугодия составила 2,68 млн руб. - почти на 13% больше, чем в начале 2023 г., следует из данных "Автостата".

Валютные колебания вряд ли отразятся на стоимости машин по итогам июня и первого полугодия, полагает исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов. По его словам, изменения в ценниках потребители увидят в июле и в первую очередь это отразится на машинах, ввезенных по параллельному импорту (ввоз без разрешения правообладателя). Они подорожают, по прогнозам эксперта, примерно на 10%.

Официальные импортеры отразят курсовые разницы в августе или сентябре и, скорее всего, в меньшем объеме, чтобы не потерять клиента, считает Удалов. По его оценкам, официально ввозимые машины из КНР станут дороже для конечного покупателя на 5-7%. В последнюю очередь рост доллара и евро отразится на отечественной Lada, добавляет он.