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07 июля 2023 года 08:38
В России запустят производство тканей из бутылок
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Владимир Смирнов/ТАСС
7 июля. FINMARKET.RU - В России запустят первое производство тканей из вторсырья - бутылок, сейчас ее привозят из Китая. В будущем это может быть отдельной отраслью в промышленности - Российский экологический оператор заключил соглашение с китайской компанией о поставке оборудования для производства тканей из вторсырья, пишет "Российская газета".. Согласно докладу Европейского тематического центра по отходам и материалам в "зеленой" экономике, производство текстиля занимает пятое место по уровню выбросов парниковых газов и четвертое место по использованию первичного сырья и воды. Больше ресурсов требует только производство продуктов питания, строительство жилья и транспорт. По данным исследования 2018 года, полиэстер - самая распространенная ткань в мире, он составляет больше половины всего производства волокна (51,6%). По оценкам Фонда Эллен Макартур, ежегодно около 48 миллионов тонн нефти используется для производства синтетических текстильных волокон. А в России нефти при существующем уровне добычи, по данным Роснедр, осталось примерно на 58 лет. Европейские эксперты отмечают, что волокно, сделанное из вторсырья, может объединять лучшие характеристики нейлона, полиэстера и эластана: очень прочное, упругое и грязеотталкивающие и достаточно эластичное. Сейчас такая ткань уже популярна при производстве ковров, одежды для отдыха и спорта. Также ткань можно делать из текстильных отходов, недавно Российский экологический оператор (РЭО) провел переговоры с китайской компанией китайская Hi-Tech Heavy Industry, в итоге она может начать поставлять в Россию оборудование для производства текстильной продукции с использованием вторичного волокна. Для согласования всех условий представители РЭО планируют посетить в Китай осенью 2023 года.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, ткани, производство, вторсырье
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