В России запустят производство тканей из бутылок

7 июля. FINMARKET.RU - В России запустят первоетканей из вторсырья - бутылок, сейчас ее привозят из Китая. В будущем это может быть отдельной отраслью в промышленности - Российский экологический оператор заключил соглашение с китайской компанией о поставке оборудования для производства тканей из вторсырья, пишет "Российская газета" ..

Согласно докладу Европейского тематического центра по отходам и материалам в "зеленой" экономике, производство текстиля занимает пятое место по уровню выбросов парниковых газов и четвертое место по использованию первичного сырья и воды. Больше ресурсов требует только производство продуктов питания, строительство жилья и транспорт.

По данным исследования 2018 года, полиэстер - самая распространенная ткань в мире, он составляет больше половины всего производства волокна (51,6%). По оценкам Фонда Эллен Макартур, ежегодно около 48 миллионов тонн нефти используется для производства синтетических текстильных волокон. А в России нефти при существующем уровне добычи, по данным Роснедр, осталось примерно на 58 лет.

Европейские эксперты отмечают, что волокно, сделанное из вторсырья, может объединять лучшие характеристики нейлона, полиэстера и эластана: очень прочное, упругое и грязеотталкивающие и достаточно эластичное. Сейчас такая ткань уже популярна при производстве ковров, одежды для отдыха и спорта.

Также ткань можно делать из текстильных отходов, недавно Российский экологический оператор (РЭО) провел переговоры с китайской компанией китайская Hi-Tech Heavy Industry, в итоге она может начать поставлять в Россию оборудование для производства текстильной продукции с использованием вторичного волокна. Для согласования всех условий представители РЭО планируют посетить в Китай осенью 2023 года.