Доллар не достигнет трехзначных чисел - глава АКРА

7 июля. FINMARKET.RU - Доллар не достигнет трехзначных чисел в июльской волне укрепления, и уже летом начнется тренд на ослабление американской валюты. Такойв блицинтервью "Известиям" на Финансовом конгрессе дал гендиректор АКРА, экс-зампред ЦБ Михаил Сухов.

В четверг, 6 июля, доллар и евро показывали пиковые значения с конца марта 2022-го - в моменте они стояли 93,5 и 102 рубля соответственно. Но уже к середине дня они откатились до отметок 100 и 92.

Сухов считает, что доллар в трехзначное число не уйдет.

"Ослабление нацвалюты в последние несколько недель - это не негативный тренд, а колебания выше среднепрогнозного значения", - отметил глава АКРА.

По прогнозам Сузова, при отсутствии каких-то новых шоков следует ожидать укрепления рубля в течение нескольких месяцев. Позитивную динамику на его усиление летом мы точно увидим.

"Скорее всего, в ближайшее полугодие - II и III кварталы -выйдет на среднегодовые значения. Они будут выше, чем ожидалось ранее. Если весенние прогнозы предполагали, что в среднем по году доллар будет находиться в диапазоне 75-80 рублей, то в ближайшее время, вероятно, ожидания сместятся в сторону 80-85 рублей за доллар. Курс евро будет меняться соответственно - с разницей к доллару порядка 7-8 рублей", - резюмировал Сухов.