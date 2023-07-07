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07 июля 2023 года 08:17
Доллар не достигнет трехзначных чисел - глава АКРА
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Валерий Шарифулин/ТАСС
7 июля. FINMARKET.RU - Доллар не достигнет трехзначных чисел в июльской волне укрепления, и уже летом начнется тренд на ослабление американской валюты. Такой прогноз в блицинтервью "Известиям" на Финансовом конгрессе дал гендиректор АКРА, экс-зампред ЦБ Михаил Сухов. В четверг, 6 июля, доллар и евро показывали пиковые значения с конца марта 2022-го - в моменте они стояли 93,5 и 102 рубля соответственно. Но уже к середине дня они откатились до отметок 100 и 92. Сухов считает, что доллар в трехзначное число не уйдет. "Ослабление нацвалюты в последние несколько недель - это не негативный тренд, а колебания выше среднепрогнозного значения", - отметил глава АКРА. По прогнозам Сузова, при отсутствии каких-то новых шоков следует ожидать укрепления рубля в течение нескольких месяцев. Позитивную динамику на его усиление летом мы точно увидим. "Скорее всего, в ближайшее полугодие - II и III кварталы - курс выйдет на среднегодовые значения. Они будут выше, чем ожидалось ранее. Если весенние прогнозы предполагали, что в среднем по году доллар будет находиться в диапазоне 75-80 рублей, то в ближайшее время, вероятно, ожидания сместятся в сторону 80-85 рублей за доллар. Курс евро будет меняться соответственно - с разницей к доллару порядка 7-8 рублей", - резюмировал Сухов.
Опубликовано Финмаркет
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