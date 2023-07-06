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06 июля 2023 года 09:55

Производители бытовой техники и электроники вновь поднимают цены

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Сергей Фадеичев/ТАСС
Сергей Фадеичев/ТАСС
6 июля. FINMARKET.RU - Производители бытовой техники и электроники на фоне повышения курсов евро и доллара уже второй раз с начала года поднимают цены, пишет "Коммерсантъ". В среднем ритейлеры говорят об увеличении закупочной стоимости продукции на 10-15% по целому ряду брендов, включая Beko, Tefal, Lex и др. Некоторые вендоры подтверждают такие планы.

Больше всего рост цен повлияет на продукцию, которая не производится в РФ, а именно смартфоны, ноутбуки и планшеты, считает коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов. "Новые ценники на эти устройства можно ожидать уже на следующей неделе, ориентировочно стоимость поднимется на 10-15%". Он добавляет, что рост цен на бытовую технику начнется в середине августа, так как у ритейлеров "еще есть нераспроданные складские запасы". По мнению Погудалова, если курсы валют не стабилизируются и не произойдет коррекции, несмотря на подорожание можно ждать кратковременного всплеска спроса на технику. Именно так произошло весной 2022 года: граждане закупались, опасаясь дальнейшего роста цен.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  электроника,  производители,  цены

 
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