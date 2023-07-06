Минцифры разрабатывает особые цифровые доверенности

6 июля. FINMARKET.RU -разрабатывает новый формат доверенностей: машиночитаемые пишет "Российская газета". Детали проекта сейчас прорабатываются. Но полномочия в ней будут указаны в виде кода. Чтобы прочитать текст доверенности, надо будет с помощью кода заглянуть в электронный реестр. В ближайшей перспективе применение машиносчитываемой доверенности для бизнеса станет обязательным. Такой документ будет нужен для подтверждения полномочий сотрудника, который взаимодействует с государственными органами и контрагентами от имени компании, объясняют эксперты.

"Нововведение добавит гражданам и юрлицам удобства. Не нужно будет носить с собой и предъявлять доверенность физически. Новая система - это дополнительный формат, в нашем случае - нотариальной доверенности. Такую доверенность можно обработать в информационной системе автоматически", - говорят в Федеральной нотариальной палате.

При этом, как объясняют специалисты, бумажные и электронные PDF-доверенности продолжат существовать дальше.