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06 июля 2023 года 09:37
Минцифры разрабатывает особые цифровые доверенности
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Артем Геодакян/ТАСС
6 июля. FINMARKET.RU - Минцифры разрабатывает новый формат доверенностей: машиночитаемые доверенности, пишет "Российская газета". Детали проекта сейчас прорабатываются. Но полномочия в ней будут указаны в виде кода. Чтобы прочитать текст доверенности, надо будет с помощью кода заглянуть в электронный реестр. В ближайшей перспективе применение машиносчитываемой доверенности для бизнеса станет обязательным. Такой документ будет нужен для подтверждения полномочий сотрудника, который взаимодействует с государственными органами и контрагентами от имени компании, объясняют эксперты. "Нововведение добавит гражданам и юрлицам удобства. Не нужно будет носить с собой и предъявлять доверенность физически. Новая система - это дополнительный формат, в нашем случае - нотариальной доверенности. Такую доверенность можно обработать в информационной системе автоматически", - говорят в Федеральной нотариальной палате. При этом, как объясняют специалисты, бумажные и электронные PDF-доверенности продолжат существовать дальше.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, Минцифры, доверенности, разработка
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