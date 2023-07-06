.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Минцифры разрабатывает особые цифровые доверенности
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

06 июля 2023 года 09:37

Минцифры разрабатывает особые цифровые доверенности

 0
Артем Геодакян/ТАСС
Артем Геодакян/ТАСС
6 июля. FINMARKET.RU - Минцифры разрабатывает новый формат доверенностей: машиночитаемые доверенности, пишет "Российская газета". Детали проекта сейчас прорабатываются. Но полномочия в ней будут указаны в виде кода. Чтобы прочитать текст доверенности, надо будет с помощью кода заглянуть в электронный реестр. В ближайшей перспективе применение машиносчитываемой доверенности для бизнеса станет обязательным. Такой документ будет нужен для подтверждения полномочий сотрудника, который взаимодействует с государственными органами и контрагентами от имени компании, объясняют эксперты.

"Нововведение добавит гражданам и юрлицам удобства. Не нужно будет носить с собой и предъявлять доверенность физически. Новая система - это дополнительный формат, в нашем случае - нотариальной доверенности. Такую доверенность можно обработать в информационной системе автоматически", - говорят в Федеральной нотариальной палате.

При этом, как объясняют специалисты, бумажные и электронные PDF-доверенности продолжат существовать дальше.


Опубликовано Финмаркет
 
.
Ключевые слова:    РФ,  Минцифры,  доверенности,  разработка

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.
.