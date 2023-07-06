Минфин откорректировал нефтяные налоги

6 июля. FINMARKET.RU - Газета "Коммерсантъ" пишет о подготовленных Минфином поправками о корректировке параметров налогов в нефтяной отрасли.

Проект, с которым ознакомился "Ъ", предполагает двукратное сокращение демпферных субсидий на три года — до конца 2026 года, а не на год, как исходно планировалось. Кроме того, месторождения сверхвязкой нефти, лишившиеся льгот с 2021 года, смогут перейти в режим НДД, чего два года добивались "Татнефть" и ЛУКОЙЛ. Правительство также сдвинет сроки налоговых льгот для выработанных месторождений и сократит дисконт Urals к Brent для расчета налогов с сентября до $20 за баррель.

Проект находится в финальной стадии согласования, уточняет издание.