Торговля просит унифицировать ставку эквайринга

6 июля. FINMARKET.RU - Ритейл просит уравнять по всей стране плату за прием платежей по картам, пишут "Известия".

Как пишет газета, это позволит расширить скидки на продукты, утверждают представители торговли. Минпромторг поддерживает бизнес в том, что тарифы должны быть едиными. Сейчас они колеблются от 1,5 до 3%. ФАС, ЦБ и участники рынка финансовых услуг предупреждают, что пострадают граждане, поскольку ритейлеры всё равно не предоставят скидок потребителям, в то же время банкам придется сократить программы лояльности. В Ассоциации банков России напомнили, что регулирование комиссии уже показало свою неэффективность в 2020 году. Тогда ставку ограничили 1%, но цены так и не снизились.

В 1-м квартале этого года ФАС вместе с Ассоциацией малоформатной торговли обсуждали вопрос о высокой стоимости эквайринга для продавцов малого и среднего предпринимательства (МСП) — ставки по нему колеблются от 2% до почти 3%, рассказал "Известиям" глава организации Владлен Максимов. Для расчетов с покупателями розничнаяиспользует банковские карты, наличные и систему быстрых платежей (СБП). Первый способ самый популярный — на карточки приходится 80–85% покупок, отметил Владлен Максимов. При этом расходы небольших предприятий торговли на оплату услуг по эквайрингу в среднем составляют 2%, что примерно в пять раз больше, чем расходы на оплату наличными и через СБП (около 0,4%).

В антимонопольной службе заявили, что в ФАС поступали обращения бизнеса с просьбой ограничить тарифы на платежные услуги для торгово-сервисных предприятий. Там считают, что фиксированные или предельные значения для услуг эквайринга не окажут благоприятного влияния на развитие безналичных платежей и не повлияют на снижение цен. При этом возникающие затраты нужно будет компенсировать, что повысит цены банковских продуктов, добавили в ФАС.