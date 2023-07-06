Спрос на склады в регионах бьет рекорды

6 июля. FINMARKET.RU - Общий объем сделок на региональном рынке складов за первое полугодие 2023 года составил 627 тыс. кв. м, пишут "Ведомостия, ссылаясь на аналитический отчет консалтинговой компании NF Group. Из него следует, что это самый высокий показатель для первых шести месяцев года за всю историю наблюдений.

Среди крупнейших сделок - аренда интернет-ритейлером Ozon крупных логопарков в Саратове, Екатеринбурге и Казани. Кроме того, логистический оператор "Деловые линии" договорился в этом году снять 40 тыс. кв. м в индустриальном парке "Тура 2.0" в Татарстане.

Увеличение спроса нав этом году - это продолжение тенденции, которая началась еще в 2021 году, считает старший директор отдела складской и индустриальной недвижимости CORE.XP Антон Алябьев. Он уточняет, что в прошлом году рост этого сегмента замедлился из-за нестабильности на рынке после начала СВО.

Сдерживает развитие онлайн-ритейлеров и логистических операторов дефицит качественных складов, отмечают эксперты. Так, по данным NF Group, в первом полугодии в регионах было введено всего 308 000 кв. м логистических площадей. Но приход крупных игроков может стать стимулом для строительства объектов, уверен Алябьев.