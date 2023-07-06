Корпорация МСП предложила снизить штрафы для микробизнеса за неуплату долга в 10 раз

6 июля. FINMARKET.RU - Корпорация МСП (КМСП) предложила Минюсту сократить для микропредприятий минимальныеза просроченную задолженность по исполнительному листу в 10 раз – до 5000 руб. по требованиям неимущественного характера и до 1000 руб. по денежным искам. Для этого институт подготовил поправки в ст. 112 закона "Об исполнительном производстве" – письмо с законопроектом, на которое ссылаются "Ведомости", гендиректор КМСП Александр Исаевич направил в адрес министра юстиции Константина Чуйченко.

Представитель госкорпорации подтвердил факт отправки предложения. Обращение поступило в Минюст 3 июля и находится на рассмотрении, сообщил "Ведомостям" представитель ведомства.

Исполнительский сбор – это денежное взыскание, налагаемое на должника в случае неисполнения им в срок исполнительного документа (выдается на основании решения суда). Он установлен в размере 7% от подлежащей взысканию суммы, но не менее 1000 руб. для физлица или индивидуального предпринимателя (ИП) и 10 000 руб. для организации. Если речь идет о неисполнении требований неимущественного характера, то размер сбора с должника фиксированный и установлен в размере 5000 руб. для физлиц и ИП, а для юрлица – 50 000 руб.

Норма не учитывает имущественное и финансовое положение организации, в том числе уровень ее дохода, говорится в письме. Для нее привлечение к административной ответственности может оказаться непосильным и привести к серьезным последствиям – вплоть до ликвидации. Поэтому КМСП предлагает снизить размер сбора и уравнять его для микропредприятий со сбором для ИП, следует из документа.