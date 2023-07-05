Доля расходов на конечное потребление в ВВП РФ в 1-м квартале выросла до 76,7%

Росстат сохранил оценку снижения ВВП РФ в 1-м квартале на уровне 1,8%. Структура основных компонентов ВВП в январе-марте сместилась в сторону увеличения доли внутреннего конечного спроса

5 июля. FINMARKET.RU -РФ в 1-м квартале 2023 года снизился на 1,8%, свидетельствует первая оценка Федеральной службы госстатистики (Росстата), выполненная методами использования доходов и формирования по источникам доходов. Ранее также сообщалось о снижении показателя на 1,8%.

Объем ВВП России за 1-й квартал составил в текущих ценах 35 трлн 999,1 млрд рублей. Относительно 4-го квартала 2022 г. объем ВВП упал на 18,6%%. Индекс-дефлятор ВВП за 1-й квартал текущего года по отношению к ценам января-марта 2022 г. составил 100,7%, по отношению к ценам 4-го квартала 2022 г. - 104,7%.

Как сообщалось, снижение ВВП РФ в 4-м квартале в годовом выражении составило 2,7%. В 3-м квартале 2022 года ВВП снизился на 3,5%, во 2-м квартале снижение составило 4,5%, в 1-м квартал рост составил 3%. В целом за 2022 год ВВП РФ снизился на 2,1%.

Официальный прогноз Минэкономразвития от апреля по росту ВВП РФ в 2023 году составляет 1,2%, но в министерстве уже заявляли, что рост может оказаться незначительно выше. Банк России 28 апреля улучшил прогноз динамики ВВП РФ в 2023 году до роста в интервале 0,5-2,0% вместо диапазона от минус 1% до плюс 1% в февральской версии.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале июня, предполагает рост российской экономики в 2023 году на 0,7%.

В среду президент РФ Владимир Путин заявил, что экономика России развивается лучше прогнозов. "У нас результаты, во всяком случае пока, скажем так, осторожно, лучше ожидаемых, лучше прогнозных", - сказал он на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Со своей стороны, Мишустин дал самую оптимистичную на данный момент оценку потенциального роста ВВП РФ в 2023 году. "Экономика страны продолжает, я бы даже сказал, уверенно восстанавливаться, несмотря на санкции, на все чинимые препятствия нашей стране. Я как раз сейчас, готовясь (к встрече с президентом), смотрел цифры за 5 месяцев. У нас рост ВВП составил 0,6%, но что очень важно, май к маю - 5,4%", - сказал Мишустин.

Сокращение физического объема ВВП сложилось за счет внешнеторговых операций при увеличении внутреннего конечного спроса на 5,1%.

Расходы на конечное потребление в целом возросли на 3,5% за счет повышения расходов сектора государственного управления на 13,5%. Конечное потребление домашних хозяйств сократилось на 0,1% в результате снижения спроса населения преимущественно на непродовольственные товары. Валовое накопление возросло на 11,4% в основном за счет прироста запасов материальных оборотных средств; валовое накопление основного капитала увеличилось на 0,6%.

Структура основных компонентов ВВП в 1-м квартале 2023 года относительно соответствующего квартала 2022 года сместилась в сторону увеличения доли внутреннего конечного спроса: расходов на конечное потребление - с 65,7% до 76,7%, валового накопления - с 15,9% до 18,8%.

Доля чистого экспорта сократилась с 18,4% до 4,5%.

В структуре ВВП по источникам доходов в 1-й квартале 2023 года относительно соответствующего квартала 2022 года доля оплаты труда повысилась с 39,2% до 46,4%, доля чистых налогов на производство и импорт сократилась с 10,4% до 9,5%, доля валовой прибыли сократилась с 50,4% до 44,1%.