Россияне перестали бояться увольнения

5 июля. FINMARKET.RU - Сотрудники российских компаний перестали бояться увольнений. Сейчас только 11% граждан считают, что им грозит потеря работы в ближайшие три месяца. Год назад их было 16%, говорится в предоставленном "Российской газете" исследовании РАНХиГС.

Очень низкими риски увольнения в ближайшие три месяца называют сейчас 85% российских граждан. За год этот показатель вырос на 6%. "Стабильная ситуация в экономике, снижение уровня безработицы привела к росту позитивных ожиданий населения на рынке труда", - отмечает автор исследования, старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Виктор Ляшок.

Настроения работающих и безработных разнятся. Среди трудоустроенных 39% уверены, что им будет легко найти новое место с теми же условиями и зарплатой. Среди безработных таких 24%. В сентябре 2022 года обе категории оценивали шансы одинаково - 37% опрошенных считали, что легко найдут работу.

Трудоустроенные сотрудники не боятся увольнений, так как видят свою востребованность. Работодатели стремятся максимально задействовать имеющиеся у них трудовые ресурсы. За год доля сотрудников, работающих сокращенный рабочий день или отправленных в отпуск за свой счет или с частичной оплатой, сократилась с 4,4% до 2,9%.

Смещение рынка труда в сторону соискателей подтверждают опросы работодателей. Дефицит кадров в своей организации отметили 59% руководителей. Наиболее остро эта проблема стоит в сфере промышленности и сельского хозяйства - среди руководителей предприятий в этих отраслях дефицит кадров отметили 65%. При этом 42% респондентов заявили об ухудшении ситуации за последние три месяца, об улучшении сообщили лишь 4%.