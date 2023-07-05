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05 июля 2023 года 10:24
Для авиакомпаний могут ввести сбор на случай банкротства
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Олег Елков/ТАСС
5 июля. FINMARKET.RU - Минтранс вернулся к обсуждаемой с 2021 года идее дополнительного сбора с авиапассажиров при оформлении билетов. Речь идет о создании "резервного фонда поддержки пассажиров" на случай банкротства авиакомпаний, пишет "Коммерсант". В июне Минтранс уведомил авиакомпании, что прорабатывает инициативу "Ростеха" о создании "национальной системы взаиморасчетов на воздушном транспорте" на базе единого оператора - АО "Авиагарант". Источником гарантийных резервов станет "регулируемый сбор, взимаемый при оформлении перевозки". В "Ростехе" подтвердили, что инициатива действительно обсуждается, но "до принятия конкретных решений комментарии преждевременны". Собеседники издания в авиакомпаниях полагают, что он составит не менее 150-300 руб. с пассажира, и выступают против инициативы. Юристы отмечают, что "резервный фонд поддержки пассажиров" ускорит возврат денег за билеты в случае дефолтов авиакомпаний. Но эксперты считают, что новый сбор приведет к удорожанию билетов, а польза от него неочевидна.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, авиакомпании, сборы
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