Для авиакомпаний могут ввести сбор на случай банкротства

5 июля. FINMARKET.RU - Минтранс вернулся к обсуждаемой с 2021 года идее дополнительного сбора с авиапассажиров при оформлении билетов. Речь идет о создании "резервного фонда поддержки пассажиров" на случай банкротства авиакомпаний, пишет "Коммерсант"

В июне Минтранс уведомил, что прорабатывает инициативу "Ростеха" о создании "национальной системы взаиморасчетов на воздушном транспорте" на базе единого оператора - АО "Авиагарант".

Источником гарантийных резервов станет "регулируемый сбор, взимаемый при оформлении перевозки".

В "Ростехе" подтвердили, что инициатива действительно обсуждается, но "до принятия конкретных решений комментарии преждевременны".

Собеседники издания в авиакомпаниях полагают, что он составит не менее 150-300 руб. с пассажира, и выступают против инициативы. Юристы отмечают, что "резервный фонд поддержки пассажиров" ускорит возврат денег за билеты в случае дефолтов авиакомпаний. Но эксперты считают, что новый сбор приведет к удорожанию билетов, а польза от него неочевидна.