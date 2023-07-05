Минэкономразвития оценило эффективность исполнения госпрограмм

5 июля. FINMARKET.RU - Минэкономразвития оценило эффективность исполнения 49 госпрограмм в 2022 году. Результаты анализа представлены в сводном годовом докладе, пишут "Ведомости" . Средний интегральный показатель эффективности - 95,41%. Это новый вид оценки исполнения госпрограмм. Он учитывает уровень достижения целевых показателей (вес этого критерия в итоговом балле составляет 80%), динамику прироста целевых значений (10%) и качество финансового управления госпрограммой (10%).

Минэк раскрыл отдельные оценки по 37 программам, остальные засекречены. Эффективность 10 публичных составила не менее 99%. В тройку лидеров вошли агронаправления: "Комплексное развитие сельских территорий" (99,98% эффективности), "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" (99,96%) и "Воспроизводство и использование природных ресурсов" (99,93%).

Самыми худшими стали "Развитие авиационной промышленности" (89,84%), "Научно-технологическое развитие" (88,34%) и "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений" (88,15%).

При этом наивысшие баллы эффективности не означают максимально полного выполнения поставленных целей. Лишь шесть из 37 госпрограмм (без учета засекреченных) в 2022 г. достигли всех поставленных целей. План выполнили по направлениям "Социальная поддержка граждан", "Развитие авиационной промышленности", "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", "Воспроизводство и использование природных ресурсов", "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" и "Комплексное развитие сельских территорий".

В общей сложности за 2022 г. из 333 верхнеуровневых целевых показателей зафиксировано выполнение или перевыполнение 291 (или 87,4%) значения. Не реализованы, например, такие задачи, как доля медизделий локального производства и доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет.