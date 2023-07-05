План по приватизации перевыполнен в 7 раз

5 июля. FINMARKET.RU - В 2023 году фактические поступления в бюджет от приватизации составили 12,1 млрд рублей, заявили "Известиям" в Росимуществе. Там уточнили: намеченный план был перевыполнен благодаря крупной сделке во 2-м квартале 2023 года. В агентстве не пояснили, о продаже какого объекта идет речь. Там также ожидают пополнения госказны за счет продажи 100% акций АО "Кучуксульфат" в 2023 году. Кроме того, по сравнению с 1-м кварталом 2022 года в этом году количество проданных объектов увеличилось на 200% за счет упрощения процедур приватизации, добавили в Росимуществе.

В Минфине "Известиям" сообщили, что по этой статье в казну должно поступать 1,8 млрд рублей ежегодно в 2023-2025 годах. Таким образом, план превышен почти в семь раз.

Весной СМИ сообщали, что была завершена сделка по продаже за 10,9 млрд рублей находящейся в федеральной собственности доли в уставном капитале ООО "Феникс", управляющей портом Бронка, московскому ООО "НКК-Логистик". Она была санкционирована распоряжением правительства от 18 марта.

Согласно прогнозному плану по продаже госимущества на 2023-2025 годы, власти собираются завершить приватизацию 164 хозяйственных обществ (акционерные организации, а также общества с ограниченной ответственностью), 35 предприятий, а также 28,4 тыс. объектов иного госимущества. Об этом говорится в аналитической записке Счетной палаты (СП) о ходе исполнения федерального бюджета за январь-март 2023-го.

При этом за январь-март, по расчетам "Известий" на основе сведений СП, было приватизировано 126 объектов и их пакетов акций на сумму 523,2 млн.