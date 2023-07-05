Экономика России развивается лучше прогнозов - Путин

5 июля. FINMARKET.RU -России развивается лучше прогнозов, заявил президент РФ Владимир. "У нас результаты, во всяком случае пока, скажем так, осторожно, лучше ожидаемых, лучше прогнозных", - сказал он на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. "Это вселяет в нас надежду на то, что все задачи, во всяком случае так, как мы их ставили, будут решены", - добавил Путин.

Со своей стороны, Мишустин заявил, что "все социальные обязательства, гарантии населению будут выполнены". "Абсолютно в этом уверен", - подчеркнул он.

Мишустин на встрече с президентом РФ дал самую оптимистичную на данный момент оценку потенциального роста ВВП РФ в 2023 году.

Официальный прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ в 2023 году составляет 1,2%, он датирован апрелем. Банк России также в апреле улучшил прогноз динамики ВВП РФ в 2023 году до роста в интервале 0,5-2,0% вместо диапазона от минус 1% до плюс 1% в февральской версии. В июне глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял, что итог будет выше действующего официального прогноза, а глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что пока динамика экономики идет ближе к верхней границе текущего интервального прогноза ЦБ. В ходе ПМЭФ Путин заявил, что согласен с теми экспертами, которые полагают, что рост будет до 1,5%, "а может даже под 2%".

Вышедшие с тех пор показатели за май и 5 месяцев позволили сделать еще более смелые оценки.

"Экономика страны продолжает, я бы даже сказал, уверенно восстанавливаться, несмотря на санкции, на все чинимые препятствия нашей стране. Я как раз сейчас, готовясь (к встрече с президентом), смотрел цифры за 5 месяцев. У нас рост ВВП составил 0,6%, но что очень важно, май к маю - 5,4%", - сказал Мишустин.

"Наверное, прогнозы неблагодарное дело, но, готовясь к встрече с президентом, я подумал, какую цифру можно назвать прогноза за год. Сейчас у нас есть уверенность, в случае, конечно, если не будет каких-то форс-мажорных обстоятельств, то мы должны расти больше 2% за год", - заявил премьер. Драйвером роста, по его словам, выступает обрабатывающая промышленность (+12,8% май к маю), в том числе благодаря процессам импортозамещения.

Мишустин напомнил, что официальный макропрогноз будет пересматриваться в августе. "И там, позволю себе выразить уверенность, она (оценка роста ВВП РФ в 2023 г.) должна быть больше 2% по тем параметрам, которые мы видим", - подчеркнул он.