Производители электроники просят ограничить параллельный импорт

4 июля. FINMARKET.RU - Минпромторг обсуждает с участниками рынка новую схему ограничения параллельного импорта техники, пишет "Коммерсантъ", сылающийся на источник в российском производителе электроники. По его словам, АНО "Вычислительная техника" (АНО ВТ, в нее входит Yadro, "Аквариус", Kraftway и др.) предложила министерству при запрете параллельного импорта всех собранных серверов и систем хранения данных (СХД) не ограничивать ввоз компонентов для них: плат, жестких дисков, процессоров и т. д.

Так компании надеются, с одной стороны, сохранить поставщиков, а с другой — получить гарантии спроса под инвестиции в новые производства. Однако потребители уверены, что техника высокого уровня ввсе равно выпускаться не будет и в отношении нее схема в конечном итоге сведется к "переклейке шильдиков".