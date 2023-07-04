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04 июля 2023 года 09:40
Производители электроники просят ограничить параллельный импорт
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Артем Геодакян/ТАСС
4 июля. FINMARKET.RU - Минпромторг обсуждает с участниками рынка новую схему ограничения параллельного импорта техники, пишет "Коммерсантъ", сылающийся на источник в российском производителе электроники. По его словам, АНО "Вычислительная техника" (АНО ВТ, в нее входит Yadro, "Аквариус", Kraftway и др.) предложила министерству при запрете параллельного импорта всех собранных серверов и систем хранения данных (СХД) не ограничивать ввоз компонентов для них: плат, жестких дисков, процессоров и т. д. Так компании надеются, с одной стороны, сохранить поставщиков, а с другой — получить гарантии спроса под инвестиции в новые производства. Однако потребители уверены, что техника высокого уровня в РФ все равно выпускаться не будет и в отношении нее схема в конечном итоге сведется к "переклейке шильдиков".
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, электроника, импорт
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