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04 июля 2023 года 09:28
Власти унифицируют правила строительного госзаказа
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Сергей Бобылев/ТАСС
4 июля. FINMARKET.RU - Заказчики и подрядчики с сентября 2023 года получат единые и понятные условия госконтрактов на выполнение работ по строительству, реконструкции, капремонту и сносу объектов капстроительства, следует из утвержденного правительством постановления №1066 от 29 июня, пишет "Коммерсантъ". Белый дом добивается унификации правил строительных госзакупок — после многолетнего периода регулирования условий типовых строительных контрактов на уровне министерств вопрос поднят на уровень правительства. Новое постановление Белого дома урегулирует вопросы взаимодействия заказчиков и подрядчиков — от перечня передаваемых документов до процедур приемки и оплаты работ. До сих пор понятных правил в отрасли не было, что приводило к приостановке торгов и расторжению контрактов — в правительстве рассчитывают, что новый документ повысит эффективность строительных закупок и повысит прозрачность за счет упрощения процедуры контроля, в том числе облегчив его автоматизацию.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, строительство, госзаказ, правила
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