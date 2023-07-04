.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Власти унифицируют правила строительного госзаказа
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

04 июля 2023 года 09:28

Власти унифицируют правила строительного госзаказа

 0
Сергей Бобылев/ТАСС
Сергей Бобылев/ТАСС
4 июля. FINMARKET.RU - Заказчики и подрядчики с сентября 2023 года получат единые и понятные условия госконтрактов на выполнение работ по строительству, реконструкции, капремонту и сносу объектов капстроительства, следует из утвержденного правительством постановления №1066 от 29 июня, пишет "Коммерсантъ".

Белый дом добивается унификации правил строительных госзакупок — после многолетнего периода регулирования условий типовых строительных контрактов на уровне министерств вопрос поднят на уровень правительства. Новое постановление Белого дома урегулирует вопросы взаимодействия заказчиков и подрядчиков — от перечня передаваемых документов до процедур приемки и оплаты работ. До сих пор понятных правил в отрасли не было, что приводило к приостановке торгов и расторжению контрактов — в правительстве рассчитывают, что новый документ повысит эффективность строительных закупок и повысит прозрачность за счет упрощения процедуры контроля, в том числе облегчив его автоматизацию.


Опубликовано Финмаркет
 
.
Ключевые слова:    РФ,  строительство,  госзаказ,  правила

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.
.