Власти унифицируют правила строительного госзаказа

4 июля. FINMARKET.RU - Заказчики и подрядчики с сентября 2023 года получат единые и понятные условия госконтрактов на выполнение работ по строительству, реконструкции, капремонту и сносу объектов капстроительства, следует из утвержденного правительством постановления №1066 от 29 июня, пишет "Коммерсантъ".

Белый дом добивается унификации правил строительных госзакупок — после многолетнего периода регулирования условий типовых строительных контрактов на уровне министерств вопрос поднят на уровень правительства. Новое постановление Белого дома урегулирует вопросы взаимодействия заказчиков и подрядчиков — от перечня передаваемых документов до процедур приемки и оплаты работ. До сих пор понятных правил в отрасли не было, что приводило к приостановке торгов и расторжению контрактов — в правительстве рассчитывают, что новый документ повысит эффективность строительных закупок и повысит прозрачность за счет упрощения процедуры контроля, в том числе облегчив его автоматизацию.