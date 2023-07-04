Банки предлагают купить сниженную ставку по ипотеке

4 июля. FINMARKET.RU - На рынке продолжают распространяться практики, которые направлены на поддержку краткосрочного спроса на жилье, рассказали "Известиям" в ЦБ. Речь идет о возможности купить сниженную ставку у кредитной организации или же снизить проценты по ипотеке на первые два-три года с одновременным завышением стоимости жилья, уточнили в регуляторе. Банк России продолжает работать над снижением рисков ипотечных продуктов и ограничением подобных программ, заверили там.

В крупных банках "Известиям" подтвердили, что опция покупки ставок на рынке есть.

У крупных банков программы, позволяющие купить льготную ставку, действуют с середины прошлого года, знает вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Благодаря им заемщик "платит проценты вперед" и у банка есть возможность использовать эти средства для других проектов.

Как пояснил Войлуков, есть два фактора, которые привели к таким программам: высокая ставка по ипотеке и серьезная переплата за недвижимость, цены на которую два года назад взлетели на 50%. По данным ЦБ, на 1 мая средний процент по жилищным кредитам достиг 8,52% годовых. Это максимум с весны 2020 г. - когда стартовала льготная программа.

На этом фоне банки стали предлагать варианты снижения ставок. Регулятор же обеспокоился, что легкодоступными кредитами стали пользоваться люди, которые не обладают финподушкой и не смогут обслуживать заем в случае каких-либо потрясений, рассказал он.

Эксперт проекта "Народного фронта" "За права заемщиков" и портала "Моя финансовая история" Алла Храпунова отметила: важно понимать, что такая опция в начале обслуживания кредита в большинстве случаев компенсируется существенным увеличением его размера в дальнейшем и в итоге выигрывает только банк. При покупке сниженной ставки по ипотеке следует тщательно просчитать потенциальную выгоду.