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04 июля 2023 года 08:25
Минфин выступил с инициативой урезать 10% незащищенных трат
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Владимир Андреев/ТАСС
4 июля. FINMARKET.RU - Минфин РФ выступил с инициативой фронтального сокращения госрасходов в бюджете следующего года. Программу представил министр финансов Антон Силуанов на заседании правкомиссии по бюджетным проектировкам 29 июня, рассказали "Ведомостям" два близких к правительству источника. Силуанов предложил ведомствам урезать траты на 10%. Речь шла о так называемых незащищенных расходах бюджета (за исключением подлежащих непременному исполнению обязательств, прежде всего социальных). Высвободившиеся траты могут быть перераспределены. Участники заседания, представляющие распорядителей бюджетных средств, отреагировали в основном негативно, признавая, что оптимизировать расходы нужно. Все выступавшие предлагали разрешить ведомствам самостоятельно определить, какие расходы для них в приоритете, а от каких можно отказаться, вместо того чтобы сокращать траты по всему периметру программ. Необходимость "фронтального сокращения" трат Минфин обосновывал растущим разрывом между расходами и доходами. В качестве одной из альтернатив предлагалось нарастить заимствования, но представитель ЦБ, также участвовавший во встрече, выступил резко против. Он объяснил свою позицию возникающим перекосом в кредитовании госсектора, что ограничивает коммерческим компаниям доступ к займам. Как отметил знакомый с ходом дискуссии собеседник, в своих прогнозах Минфина не учел ряд факторов: ускорение ВВП, сильную динамику доходов, изменившиеся реалии по курсу рубля. А источник, близкий к правительству, уточнил, что Силуанов в своей презентации ориентировался на более свежие оценки по сравнению с последним официально утвержденным прогнозом социально-экономического развития. Но он добавил, что вопросы были даже не столько к сумме расходов и их источникам, сколько к тому, что не был учтен ряд новых трат, в том числе обозначенных президентом. Минфин будет дорабатывать свои предложения, отметил знакомый с ходом дискуссии собеседник.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, Минфин, инициатива, госрасходы, сокращение
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