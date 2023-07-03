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03 июля 2023 года 08:54
В России растут зарплаты и ощущается дефицит кадров
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Сергей Бобылев/ТАСС
3 июля. FINMARKET.RU - На российском рынке труда сложилась парадоксальная ситуация: компании открывают многочисленные вакансии и повышают зарплаты, а брать на работу некого, утверждают опрошенные "Ведомостями" рекрутеры. При этом более всего страдает реальный сектор. По данным проведенного Центробанком мониторинга предприятий, в промышленности с начала 2023 г. ощущается самая низкая за последние 25 лет обеспеченность кадрами. Кадровый голод привел к рекордно низкой безработице (3,2% в мае, по данным Росстата). Недостаток свободных кандидатов заставляет компании предлагать потенциальным сотрудникам все более и более высокие зарплаты. Согласно Росстату, в апреле 2023 г. средненачисленная номинальная зарплата в России составила 71 204 руб., что на 13% выше аналогичного показателя прошлого года. А рост реальных зарплат - т. е. скорректированных на инфляцию - в том же месяце достиг рекорда за пять лет и составил 10,4% по отношению к апрельскому показателю 2022 г. О продолжающемся росте зарплат говорили и все опрошенные "Ведомостями" крупные российские компании. Более того, в 2024 г. зарплаты россиян еще вырастут. На недавно закончившемся ПМЭФе президент Владимир Путин подтвердил необходимость опережающего роста МРОТа по сравнению с прожиточным минимумом и заявил, что с 1 января 2024 г. минимальная оплата труда в России увеличится на 18,5%, что составит 19 242 руб. После этого вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что такая мера приведет к росту доходов в бюджеты всех уровней и увеличит зарплаты 4,8 млн россиян. Небывалый рост зарплат - вынужденная мера и единственный способ быстро закрыть появляющиеся вакансии, говорят опрошенные "Ведомостями" рекрутеры. Новых проектов сейчас много и для них нужны новые работники самой разной квалификации, говорят рекрутеры. Эксперты по-разному оценивают перспективы дальнейшего роста зарплат. Гособоронзаказ растет, зарплаты в оборонке увеличиваются и постепенно тянут за собой зарплаты в других отраслях, причем в первую очередь зарплаты самых низкооплачиваемых работников, говорит партнер "Экопси консалтинга" Григорий Финкельштейн. По его мнению, рост зарплат позволит в ближайшие годы решить проблему нищеты. Кроме того, высокие зарплаты толкают предприятия к ускорению темпов автоматизации. Тем временем об опасности роста зарплат "вне зависимости от результатов работы" предупредили аналитики департамента исследований и прогнозирования Центробанка. В бюллетене "О чем говорят тренды" они написали, что рост зарплат в условиях нехватки рабочих рук, ограничения возможности производства и медленного роста производительности труда ведет к ускорению инфляции, что плохо для экономики.
Опубликовано Финмаркет
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Владимир 03.07.2023
Ну у дарагих расиян оно понятно. А вот у нас замкадышей и как там называют жителей Кубани чет с каждым днем все веселее. Как в той притче остается только водку пить , петь и смеяться. Ну или итить на сво там за месяц как за два года наших пенсий.
Istina 03.07.2023
Нет "кадрового голода". Есть некачественный менеджмент, выполняющий задачи, поставленные акционерами, для государственных предприятий - государством. Никто не привлечен к ответственности за "кадровый голод" - ни кураторы профильных министерств, ведомств и служб, ни регуляторы, разных типов и направлений, ни руководители организаций, нанятые для поставленных задач.
Istina 03.07.2023
Когда персонал уходит, значит отстает руководство, нанятое акционерами. Не готовое сохранять качественный персонал руководство, руководствуется мгновенной выгодой, разных видов и сроков действия. Незаменимых нет - это не всегда, и не везде.
Istina 03.07.2023
Не надо было выгонять с рынка 45+ в течение многих лет. Для экономики плохо, когда нет качественных работников, не только с серьезными умениями и навыками в специализации, но и с личностными характеристиками, дающими основание для комплексной оценки компетенций человека.
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