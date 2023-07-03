В России растут зарплаты и ощущается дефицит кадров

3 июля. FINMARKET.RU - На российском рынке труда сложилась парадоксальная ситуация: компании открывают многочисленныеи повышают, а брать на работу некого, утверждают опрошенные "Ведомостями" рекрутеры. При этом более всего страдает реальный сектор. По данным проведенного Центробанком мониторинга предприятий, в промышленности с начала 2023 г. ощущается самая низкая за последние 25 лет обеспеченность кадрами.

Кадровый голод привел к рекордно низкой безработице (3,2% в мае, по данным Росстата). Недостаток свободных кандидатов заставляет компании предлагать потенциальным сотрудникам все более и более высокие зарплаты. Согласно Росстату, в апреле 2023 г. средненачисленная номинальная зарплата в России составила 71 204 руб., что на 13% выше аналогичного показателя прошлого года. А рост реальных зарплат - т. е. скорректированных на инфляцию - в том же месяце достиг рекорда за пять лет и составил 10,4% по отношению к апрельскому показателю 2022 г.

О продолжающемся росте зарплат говорили и все опрошенные "Ведомостями" крупные российские компании.

Более того, в 2024 г. зарплаты россиян еще вырастут. На недавно закончившемся ПМЭФе президент Владимир Путин подтвердил необходимость опережающего роста МРОТа по сравнению с прожиточным минимумом и заявил, что с 1 января 2024 г. минимальная оплата труда в России увеличится на 18,5%, что составит 19 242 руб. После этого вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что такая мера приведет к росту доходов в бюджеты всех уровней и увеличит зарплаты 4,8 млн россиян.

Небывалый рост зарплат - вынужденная мера и единственный способ быстро закрыть появляющиеся вакансии, говорят опрошенные "Ведомостями" рекрутеры. Новых проектов сейчас много и для них нужны новые работники самой разной квалификации, говорят рекрутеры.

Эксперты по-разному оценивают перспективы дальнейшего роста зарплат. Гособоронзаказ растет, зарплаты в оборонке увеличиваются и постепенно тянут за собой зарплаты в других отраслях, причем в первую очередь зарплаты самых низкооплачиваемых работников, говорит партнер "Экопси консалтинга" Григорий Финкельштейн. По его мнению, рост зарплат позволит в ближайшие годы решить проблему нищеты. Кроме того, высокие зарплаты толкают предприятия к ускорению темпов автоматизации.

Тем временем об опасности роста зарплат "вне зависимости от результатов работы" предупредили аналитики департамента исследований и прогнозирования Центробанка. В бюллетене "О чем говорят тренды" они написали, что рост зарплат в условиях нехватки рабочих рук, ограничения возможности производства и медленного роста производительности труда ведет к ускорению инфляции, что плохо для экономики.