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30 июня 2023 года 09:44
В РФ замещение западных технологий может занять 10-15 лет
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Юрий Смитюк/ТАСС
30 июня. FINMARKET.RU - На замещение западных технологий России потребуется от 10 до 15 лет, говорится в докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), пишут "Известия". Сегодня ввоз товаров в РФ способствует восстановлению экономики, при этом ограничивая возможности импортозамещения. В частности, говорится в докладе, развитие товарооборота электроники стимулирует оживление потребительских рынков. Авторы исследования приводят в пример отрасль информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), которая включает в себя компьютеры, сетевое оборудование, программное обеспечение, IT-услуги. Как отмечает ЦМАКП, эта сфера в РФ долгое время находилась в режиме "импортодополнения" - обеспечения доступа нацпроизводителей к зарубежным компонентам - и только сейчас начала из него выходить. В докладе подчеркивается, что в России уже есть определенные заделы в квантовых вычислениях и связи, фотонике, искусственном интеллекте, но мало разработок по электронной компонентной базе, которая необходима для развития отрасли ИКТ. В ближайшем будущем в РФ будет два параллельных процесса: частичное производство внутри страны и параллельная экспансия на юго-восточные рынки, рассказал руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов. По его ожиданиям, во многом Россия просто переориентируется с западного оборудования на китайское. Соответственно, придется выстраивать всю программную и аппаратную периферию вокруг него. Также в докладе ЦМАКП отмечается, что по опыту других стран на восстановление каналов поставок бизнесу потребуется два-три года. А пока в России неизбежно будет расти так называемый теневой импорт, в том числе западного ПО, отметил Белоусов. Однако это может иметь последствия в виде угроз информационной безопасности, добавил он.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, технологии, импортозамещение, сроки
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АК-54 30.06.2023
за 15 лет (с 20-го по 35 годы) Советская Россия, после тяжелейщей мировой, а за тем гражданской войны, вышла в лидеры МИРООЙ ЭКОНОМИКИ. С 1945года до 1955года, страна после страшнейшей разрухи и потере людского потенциала первая вышла в КОСМОС! Здесь за 33 года кроме отрицательных результатов не видно ни каких перспектив, хотя получили одну из самых РАЗВИТЫ стран мира. Сере 15 лет ВАС ГДЕ ИСКАТЬ? ВЫ за полтора года коме прожектов и обещаний НИ_ЧЕ_ГО! Ваши форумы не накормили ни одного гоолодного россияния и не спасли ни одного больного ребёнка!!!!
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