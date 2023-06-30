В РФ замещение западных технологий может занять 10-15 лет

30 июня. FINMARKET.RU - На замещение западных технологий России потребуется от 10 до 15 лет, говорится в докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), пишут "Известия"

Сегодня ввоз товаров в РФ способствует восстановлению экономики, при этом ограничивая возможности импортозамещения. В частности, говорится в докладе, развитие товарооборота электроники стимулирует оживление потребительских рынков.

Авторы исследования приводят в пример отрасль информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), которая включает в себя компьютеры, сетевое оборудование, программное обеспечение, IT-услуги. Как отмечает ЦМАКП, эта сфера в РФ долгое время находилась в режиме "импортодополнения" - обеспечения доступа нацпроизводителей к зарубежным компонентам - и только сейчас начала из него выходить.

В докладе подчеркивается, что в России уже есть определенные заделы в квантовых вычислениях и связи, фотонике, искусственном интеллекте, но мало разработок по электронной компонентной базе, которая необходима для развития отрасли ИКТ.

В ближайшем будущем в РФ будет два параллельных процесса: частичное производство внутри страны и параллельная экспансия на юго-восточные рынки, рассказал руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов. По его ожиданиям, во многомпросто переориентируется с западного оборудования на китайское. Соответственно, придется выстраивать всю программную и аппаратную периферию вокруг него.

Также в докладе ЦМАКП отмечается, что по опыту других стран на восстановление каналов поставок бизнесу потребуется два-три года. А пока в России неизбежно будет расти так называемый теневой импорт, в том числе западного ПО, отметил Белоусов. Однако это может иметь последствия в виде угроз информационной безопасности, добавил он.