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30 июня 2023 года 09:10
Бизнес борется за упаковку
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Елена Афонина/ТАСС
30 июня. FINMARKET.RU - Запрет на оборот пластиковой упаковки пока может коснуться только одного вида товаров - ПЭТ-бутылок "нестандартных" цветов, пишет "Коммерсант", ссылаясь на источники, знакомые с ходом обсуждения. Предлагается не запрещать тару белого, голубого, зеленого и коричневого цветов, так как такая окраска имеет функциональное назначение: сохраняет потребительские свойства продукции и увеличивает срок ее годности. Изначально "Российский экологический оператор" (РЭО), который должен заниматься переработкой отходов, предложил запретить 28 видов пластиковой упаковки и заменить их на экологичные аналоги. Но в процессе обсуждения с бизнесом перечень сократился до четырех позиций. Срок введения запрета еще не определен - предприниматели предлагают отложить его до 2030 года. "Любые ограничительные инициативы должны пройти полный цикл обсуждений с бизнесом, в первую очередь с производителями товаров, чтобы не повлечь за собой перебои в поставках или удорожание производства, которое отразится на конечном потребителе", - считают в Ассоциации компаний розничной торговли.
Опубликовано Финмаркет
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