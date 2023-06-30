Бизнес борется за упаковку

30 июня. FINMARKET.RU - Запрет напластиковой упаковки пока может коснуться только одного вида товаров - ПЭТ-бутылок "нестандартных" цветов, пишет "Коммерсант", ссылаясь на источники, знакомые с ходом обсуждения.

Предлагается не запрещать тару белого, голубого, зеленого и коричневого цветов, так как такая окраска имеет функциональное назначение: сохраняет потребительские свойства продукции и увеличивает срок ее годности.

Изначально "Российский экологический оператор" (РЭО), который должен заниматься переработкой отходов, предложил запретить 28 видов пластиковой упаковки и заменить их на экологичные аналоги. Но в процессе обсуждения с бизнесом перечень сократился до четырех позиций. Срок введения запрета еще не определен - предприниматели предлагают отложить его до 2030 года. "Любые ограничительные инициативы должны пройти полный цикл обсуждений с бизнесом, в первую очередь с производителями товаров, чтобы не повлечь за собой перебои в поставках или удорожание производства, которое отразится на конечном потребителе", - считают в Ассоциации компаний розничной торговли.