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30 июня 2023 года 08:50
Граждане смогут открывать эскроу-счета для строительства частных домов
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Александр Рюмин/ТАСС
30 июня. FINMARKET.RU - Физические лица смогут открывать эскроу-счета для строительства частных домов. Сейчас ведется проработка такого механизма, рассказали "Известиям" в Минстрое. Такой шаг упростит выдачу ипотеки, в том числе льготной, считают в министерстве. "Рассматриваем возможность дать людям право открывать эскроу-счета, нанимать аккредитованные в банках подрядные организации, которые будут строить дома по проектам, акцептованным в банке, - рассказали в министерстве. - По таким проектам будет примерно понятна итоговая стоимость дома". Сегодня эскроу-счета используют девелоперы: на них хранятся деньги дольщиков до момента ввода дома в строй, средства же для стройки выдают банки в кредит. Этот же механизм, вероятно, будет использоваться и для стройки частных домов с помощью наемных подрядчиков. В этом случае схема будет выглядеть примерно так: деньги заказчика, в том числе ипотечные средства, окажутся на эскроу-счете. Подрядчик построит дом либо за свой счет, либо на заемные средства. А когда объект будет сдан, он заберет деньги с эскроу-счета. Подробности механизма пока прорабатываются. Эксперты говорят, что расширение механизма на строительство частных домов будет способствовать развитию рынка загородного жилья, но важно оставить возможности и для других способов стройки.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, физлица, эксроу-счета
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