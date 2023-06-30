Триллион рублей превысили сборы в бюджет с состоятельных россиян

30 июня. FINMARKET.RU - В 2022 году поступления в консолидированныйот повышенного(15% для россиян с ежегодным доходом свыше 5 млн руб.) составили 1,013 трлн руб., что почти на 60% больше, чем годом ранее, когда в казну поступило 636 млрд руб. Это следует из материалов к проекту закона об исполнении бюджета за 2022 г., пишут "Ведомости"

Повышенный налог взимается не со всего дохода физлица, а с той его части, которая превышает 5 млн руб. в год, остальной заработок облагается по ставке 13%. Ставка для физлиц с высокими доходами была повышена до 15% с 2021 г.

В федеральную казну поступает 2 п. п. налога из 15%, остальные 13% распределяются в региональные бюджеты, как и было до введения прогрессивной шкалы. Из 1,013 трлн руб. в федеральный бюджет поступило 132 млрд руб., что на 70% больше, чем планировал Минфин. Кроме того, еще 10 млрд руб. поступили с доходов (свыше 5 млн руб.) в виде выигрышей, полученных от участия в азартных играх, проводимых в казино и залах игровых автоматов. После зачисления собранных средств в федеральный бюджет они направляются в фонд "Круг добра", который оказывает помощь детям с редкими заболеваниями.

региональных бюджетов от подоходного налога для обеспеченных россиян составили 882 млрд руб. в 2022 г., следует из материалов. Годом ранее эта сумма была на уровне 553,7 млрд руб.

В этом году Минфин прогнозирует поступления от НДФЛ, связанного с переходом к прогрессивной системе налогообложения, в размере 144,7 млрд руб., в 2024 г. - 156,5 млрд руб., в 2025 г. - 168,2 млрд руб., следует из пояснительной записки к закону о федеральном бюджете.

Представитель Минфина подтвердил "Ведомостям", что общая сумма поступлений в федеральный бюджет от повышенной ставки НДФЛ составила в 2022 г. 142 млрд руб., что на 59 млрд руб. больше, чем годом ранее.