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29 июня 2023 года 11:17

Размер бизнеса коллекторов учтут при подсчете числа допущенных нарушений

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Петр Ковалев/ТАСС
Петр Ковалев/ТАСС
29 июня. FINMARKET.RU - Участники рынка взыскания добились корректировки приказа Минюста, определяющего "индикаторы риска" для коллекторов, пишет "Коммерсант". При этом министерство учло пожелания коллекторов учитывать размер бизнеса компании при подсчете числа допущенных нарушений.

В новой редакции приказ предполагает, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) будет два раза в год рассчитывать среднероссийский уровень "стандарта взаимодействия с физическими лицами, направленного на возврат просроченной задолженности".

Теперь планируется учитывать размер бизнеса компаний при подсчете числа допущенных нарушений. Кроме того, инициатива вводит понятие среднероссийского уровня "стандарта взаимодействия с физлицами", на основе которого будет оцениваться степень рискованности участников рынка.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  коллекторы,  риски


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