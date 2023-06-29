Размер бизнеса коллекторов учтут при подсчете числа допущенных нарушений

29 июня. FINMARKET.RU - Участники рынка взыскания добились корректировки приказа Минюста, определяющего "индикаторы риска" для коллекторов, пишет "Коммерсант". При этом министерство учло пожелания коллекторов учитывать размер бизнеса компании при подсчете числа допущенных нарушений.

В новой редакции приказ предполагает, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) будет два раза в год рассчитывать среднероссийский уровень "стандарта взаимодействия с физическими лицами, направленного на возврат просроченной задолженности".

Теперь планируется учитывать размер бизнеса компаний при подсчете числа допущенных нарушений. Кроме того, инициатива вводит понятие среднероссийского уровня "стандарта взаимодействия с физлицами", на основе которого будет оцениваться степень рискованности участников рынка.