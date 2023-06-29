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29 июня 2023 года 10:13

Банкиры хотят сэкономить на оповещении клиентов

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Олег Елков/ТАСС
Олег Елков/ТАСС
29 июня. FINMARKET.RU - Ассоциация банков России (АРБ) совместно с рядом крупных банков обратилась в правительство и ЦБ с просьбой ввести для банков, попавших под санкции, "льготную тарификацию для рассылки обязательных сервисных СМС клиентам или ввести фиксированную стоимость за общий объем", сообщает "Коммерсант".

По их подсчетам, дополнительные расходы из-за того, что санкции сделали недоступными для многих их клиентов Push-уведомления, исчисляются десятками миллиардов рублей.

В свою очередь, источники на телеком-рынке отмечают, что операторы сотовой связи тоже несут дополнительные издержки из-за санкций.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  банки,  оповещения

 
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