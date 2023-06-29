Банкиры хотят сэкономить на оповещении клиентов

29 июня. FINMARKET.RU - Ассоциация банков России (АРБ) совместно с рядом крупных банков обратилась в правительство и ЦБ с просьбой ввести для банков, попавших под санкции, "льготную тарификацию для рассылки обязательных сервисных СМС клиентам или ввести фиксированную стоимость за общий объем", сообщает "Коммерсант".

По их подсчетам, дополнительные расходы из-за того, что санкции сделали недоступными для многих их клиентов Push-уведомления, исчисляются десятками миллиардов рублей.

В свою очередь, источники на телеком-рынке отмечают, что операторы сотовой связи тоже несут дополнительные издержки из-за санкций.