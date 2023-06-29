Правительство согласовало корректировку нефтяных налогов

29 июня. FINMARKET.RU - Проект о корректировке налогов для нефтяной отрасли выходит на финишную прямую — его параметры на этой неделе принципиально были одобрены правительством, пишет "Коммерсант". По словам собеседников “Ъ”, правительство в целом согласилось с большинством предлагаемых Минфином параметров.

Планируется с сентября урезать выплаты по демпферу для нефтекомпаний, а также сократить максимальный дисконт Urals к Brent при расчете нефтяных налогов до $20 за баррель. Тем самым установленный законом максимальный размер дисконта будет приближен к его текущим значениям. Кроме того, предполагается перенос налоговых льгот для выработанных месторождений на три года.

В ближайшее время проект должен быть утвержден на комиссии по законопроектной деятельности правительства и внесен в Госдуму.