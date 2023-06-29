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29 июня 2023 года 09:18
Рост реальных зарплат достиг рекорда за пять лет
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Олег Елков/ТАСС
29 июня. FINMARKET.RU - Рост реальных зарплат в апреле достиг рекорда за пять лет, это соотносится с историческим минимумом по безработице и подтверждает дефицит кадров, пишут "Ведомости". Рост реальных зарплат россиян - т. е. скорректированных на инфляцию - в апреле достиг рекорда за пять лет и составил 10,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, следует из данных Росстата. Последний раз показатель рос двузначными темпами в феврале 2018 года (тогда увеличение составило 10,5%). Аномальный рост зарплат в реальном выражении связан с рекордно низкой инфляцией в апреле - она, по данным статведомства, замедлилась до 2,31% в годовом выражении, минимума с 2020 года. Средняя начисленная заработная плата в номинальном выражении составила 71 тыс. 204 рублей за апрель текущего года. Автор Telegram-канала "Мои инвестиции", экономист Родион Латыпов объяснил динамику замедлением инфляции эффектом базы и дефицитом рабочей силы. Его прогнозная оценка годового роста реальных зарплат - порядка 5%. Безработица же будет оставаться на низких уровнях, пока не произойдет обратного перераспределения рабочей силы по секторам, считает эксперт.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, зарплата, безработица
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Валерий 29.06.2023
А как эти данные коррелируются с информацией Росстата о рекордной сумме задолженности населения по кредитам, уменьшению суммы среднего чека в продуктовых магазинах, и т.д.?
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