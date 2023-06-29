Рост реальных зарплат достиг рекорда за пять лет

29 июня. FINMARKET.RU - Рост реальных зарплат в апреле достиг рекорда за пять лет, это соотносится с историческим минимумом по безработице и подтверждает дефицит кадров, пишут "Ведомости".

Рост реальных зарплат россиян - т. е. скорректированных на инфляцию - в апреле достиг рекорда за пять лет и составил 10,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, следует из данных Росстата. Последний раз показатель рос двузначными темпами в феврале 2018 года (тогда увеличение составило 10,5%).

Аномальный рост зарплат в реальном выражении связан с рекордно низкой инфляцией в апреле - она, по данным статведомства, замедлилась до 2,31% в годовом выражении, минимума с 2020 года. Средняя начисленная заработная плата в номинальном выражении составила 71 тыс. 204 рублей за апрель текущего года. Автор Telegram-канала "Мои инвестиции", экономист Родион Латыпов объяснил динамику замедлением инфляции эффектом базы и дефицитом рабочей силы. Его прогнозная оценка годового роста реальных зарплат - порядка 5%.же будет оставаться на низких уровнях, пока не произойдет обратного перераспределения рабочей силы по секторам, считает эксперт.