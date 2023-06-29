Пострадавшим от телефонных мошенников предложили компенсировать убытки

29 июня. FINMARKET.RU - Правительство предложило усовершенствовать механизм возврата денежных средств, добровольно переданных гражданами мошенникам или похищенных со счетов. Поправки планируется внести в закон "О национальной платежной системе", пишут "Известия". Как уточнила пресс-служба Центробанка, банки будут обязаны возместить всю сумму перевода, если счет получателя появится в особой базе данных - "О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента". Также на банки возложат обязанность замораживать переводы по сомнительным операциям на два дня. В этот период трансакцию можно будет отменить.

Предложенная инициатива ударит по банкам, комментирует управляющий партнер аналитического агентства "ВМТ Консалт" Екатерина Косарева.

"Во-первых, это потребует увеличения сложности и затрат на технологическую инфраструктуру. Для эффективной реализации механизма компенсаций и защиты от мошенничества банкам может потребоваться значительное обновление и модернизация своих технологических систем и инфраструктуры. Это может включать в себя внедрение новых систем мониторинга, расширение баз данных, обновление программного обеспечения и т. д. Эти изменения могут потребовать значительных денежных вложений и времени на реализацию, что может отразиться на финансовом состоянии банков. Во-вторых, рост риска негативного имиджа и репутационных потерь. В случае недостаточной эффективности механизма компенсаций или продолжающегося уровня мошенничества банкам грозит риск негативного имиджа и снижения доверия со стороны клиентов. Эти проблемы могут привести к оттоку клиентов и снижению прибыльности", - считает Косарева.

Противодействие мошенничеству в финансовой сфере должно носить комплексный характер, включая как меры профилактики, так и компенсации пострадавшим в случаях, когда банки не выполнили требования, которые сейчас рассматриваются Государственной думой, утверждает ведущий научный сотрудник Центра технологий государственного управления РАНХиГС Алексей Ефремов. Кредитные организации, вероятно, должны будут формировать соответствующие компенсационные резервы, что, в свою очередь, повлияет на стоимость банковских услуг.

Инициатива в целом заслуживает одобрения. Тем не менее в части реализации есть подводные камни, считает генеральный директор "Альфа-Форекс" Гузель Проценко.

Мера хорошая, поскольку объемы хищений только растут, оценивает инициативу правительства директор департамента корпоративных финансов ИК "ИВА Партнерс" Артем Тузов.

Реестр подозрительных получателей средств и возможность на два дня блокировать переводы действительно должны уменьшить число хищений "с карты на карту". При этом чудес ждать не стоит.подстраиваются под ограничения и будут искать другие способы хищений. В том числе может повыситься процент граждан, которые снимают средства и передают их мошенникам в наличной форме.