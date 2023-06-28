В мае промпроизводство в РФ выросло на 7,1%

Рост промпроизводства в РФ в мае ускорился до 7,1%, после 5,2% в апреле, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших подъем на 5,1%. В январе-мае промпроизводство увеличилось на 1,8%

28 июня. FINMARKET.RU - В мае 2023 года промышленное производство в РФ выросло на 7,1% по сравнению с маем 2022 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В апреле рост показателя составлял 5,2%, в марте - 1,2%, в феврале снижение промпроизводства составляло 1,7%, в январе - 2,4%. Рост промпроизводства, в частности, зафиксирован на фоне низкой базы апреля 2022 года.

В январе-мае повышение показателя составило 1,8%.

По сравнению с апрелемв мае снизилось на 0,3%.

С исключением сезонного и календарного факторов в мае 2023 года, по оценке Росстата, промышленность выросла по сравнению с апрелем на 0,7% после повышения на 1,7% месяцем ранее.

Данные по промышленности за май 2023 года оказались гораздо лучше прогнозов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале июня, предусматривал повышение промпроизводства на 5,1% в годовом выражении.

В 2023 году экономисты прогнозируют рост промпроизводства на 1,7% (месяц назад ожидали рост на 1,0%) после спада на 0,6% в 2022 году. Прогноз Минэкономразвития даже более консервативный - рост промпроизводства на 0,2% в 2023 году.

Основным драйвером роста, по-прежнему, остается увеличение объемов выпуска продукции в обрабатывающих производствах (рост к маю 2022 года на 12,8%, а к апрелю 2023 года - на 0,9%.

В сырьевом секторе объемы добычи также выросли к маю 2022 года и к апрелю 2023 года на 1,9% и на 1,4% соответственно.

Снижение объемов показали энергетический сектор (связано с завершением отопительного сезона) и отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений. В частности, индекс производства в электро- и теплоэнергетике снизился на 1,1% по сравнению с маем 2022 года и на 14,7% по сравнению с апрелем 2023 года.

В сырьевом секторе значительно увеличились объемы добычи угля - на 6,3% в годовом сравнении.

За первые пять месяцев 2023 года рост индекса производства по сравнению с аналогичным периодом 2022 года показали только обрабатывающие производства - на 4,8%. Наибольшее снижение индекса - на 7,6% у отраслей, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений.

- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - (+86,3%);

- производство электрического оборудования - (+49,5%);

- выпуск прочих транспортных средств (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - (+)48,1%;

- изготовление мебели - (+36,9%);

- выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий - (+31,5%);

- производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) - (+29,2%);

- производство кожи и изделий из кожи - (+20,4%);

- выпуск резиновых и пластмассовых изделий - (+17,8%);

- производство табачных изделий - (+16,8%);

- производство прочих готовых изделий - (+10,4%);

- производство машин и оборудования, не включенного в другие группировки (в том числе станкостроение, выпуск металлургического, горнодобывающего оборудования, сельскохозяйственной техники и т.п.) - (+10,2%);

- металлургическое производство - (+10,0%);

- производство текстильных изделий - (+7,4%) и одежды - (+13,4%);

- производство химических веществ и химических продуктов - (+7,9%);

- производство продуктов питания - (+6,9%) и выпуск напитков - (+6,6%);

- производство неметаллической минеральной продукции (включая стройматериалы) - (+6,8%);

- производство кокса и нефтепродуктов - (+6,7%);

- добыча угля - (+6,3%);

- ремонт и монтаж машин и оборудования - (+5,9%).

- полиграфическая деятельность и копирование носителей информации - (-6,7%);

- добыча металлических руд - (-2,5%);

- обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки - (-1,4%).

Выпуск продуктов питания в мае 2023 года вырос на 6,9% по сравнению с маем 2022 года, сократившись по сравнению с апрелем 2023 года на 2,0%. В целом за январь-май 2023 года производство продовольственных товаров увеличилось на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Выпуск легковых автомобилей в мае 2023 года составил 42,2 тыс. шт., что в 11 раз больше, чем в мае 2022 года, и на 59,7% больше показателей апреля 2023 года. За январь-май 2023 года выпущено 155 тыс. легковых автомобилей, что на 42,0% меньше, чем в январе-мае 2022 года.

Грузовых автотранспортных средств собрано 13,1 тыс. шт., что на 72,0% больше, чем в мае 2022 года, но на 7,5% меньше, чем в апреле 2023 года. За январь-май 2023 года изготовлено 60,7 тыс. грузовых автотранспортных средств, что на 0,3% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Грузовых автомобилей с дизельным двигателем - выпущено 3,8 тыс. шт., что в 3,0 раза больше, чем в мае 2022 года, и на 3,2% больше, чем в апреле 2023 года. За январь-май 2023 года собрано 15,4 тыс. грузовых автотранспортных средств с дизельным двигателем, что на 2,6% меньше, чем в январе-мае 2022 года.