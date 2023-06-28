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28 июня 2023 года 09:56

Наценку на авто российской сборки хотят ограничить 15%

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Егор Алеев/ТАСС
Егор Алеев/ТАСС
28 июня. FINMARKET.RU - В России предлагают установить максимальные цены на автомобили российской сборки. Для автосалонов предельная надбавка к стоимости производителя не должна превысить 15%. С такой инициативой к премьеру Михаилу Мишустину обратился Национальный союз защиты прав потребителей, пишут "Известия".

Согласно данным аналитического агентства "Автостат", в 2020 году средневзвешенная цена на машины увеличилась на 7%, в 2021 г. - на 18%, в 2022 г.- уже на 20%, а в 1-м квартале т.г. - на 11%. В Национальном союзе защиты прав потребителей считают, что такая динамика обусловлена не только объективными причинами: участники рынка искусственно завышают стоимость.

Как сказано в письме Национального союза, максимально допустимые цены на автомобили российской сборки позволят упорядочить ситуацию и снизить конечную стоимость машин.

"Рационально увязать стоимость производителей авто с конечной ценой для потребителя. Разница между ними должна составлять не более 15%, это позволит исключить искусственные завышения со стороны автодилеров", - пояснил "Известиям" глава союза Павел Шапкин.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  авто,  наценка,  предложения

 
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