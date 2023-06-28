.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Правила обнародования корпинформации с 1 июля по-прежнему в работе, готовится перечень закрываемых данных - Минэкономразвития РФ
28 июня 2023 года 09:56
Наценку на авто российской сборки хотят ограничить 15%
|0
Егор Алеев/ТАСС
28 июня. FINMARKET.RU - В России предлагают установить максимальные цены на автомобили российской сборки. Для автосалонов предельная надбавка к стоимости производителя не должна превысить 15%. С такой инициативой к премьеру Михаилу Мишустину обратился Национальный союз защиты прав потребителей, пишут "Известия". Согласно данным аналитического агентства "Автостат", в 2020 году средневзвешенная цена на машины увеличилась на 7%, в 2021 г. - на 18%, в 2022 г.- уже на 20%, а в 1-м квартале т.г. - на 11%. В Национальном союзе защиты прав потребителей считают, что такая динамика обусловлена не только объективными причинами: участники рынка искусственно завышают стоимость. Как сказано в письме Национального союза, максимально допустимые цены на автомобили российской сборки позволят упорядочить ситуацию и снизить конечную стоимость машин. "Рационально увязать стоимость производителей авто с конечной ценой для потребителя. Разница между ними должна составлять не более 15%, это позволит исключить искусственные завышения со стороны автодилеров", - пояснил "Известиям" глава союза Павел Шапкин.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: РФ, авто, наценка, предложения
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.