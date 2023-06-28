Дорожным строителям установят порог по импортной технике

28 июня. FINMARKET.RU - Минтранс предложил установить с 2025 г. отсекающее требование, которое не допустит дорожно-строительные компании к госзакупкам, если в их собственности будет находиться менее 30% техники российского производства, пишут "Ведомости" . Предполагается, что эта доля будет расти по несколько процентных пунктов ежегодно и к 2030 г. достигнет 60%. Такую меру министерство рассматривает в качестве стимула к импортозамещению, она содержится в проекте постановления правительства № 2571 ("О требованиях к участникам закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

Проект постановления находится на этапе предварительной разработки и еще не проходил официальное рассмотрение, пояснил источник, знакомый с ходом обсуждения документа.Документ должен вступить в силу с 1 января 2025 г.

Минпромторг поддерживает идею постепенного установления минимальной доли отечественной техники в парках организаций, участвующих в работах по строительству, реконструкции и ремонту дорог. Инициатива поспособствует стимулированию спроса на отечественную технику, освоению производства некоторых ее видов российскими предприятиями, а также наращиванию объемов производства, добавил представитель министерства.

Источник "Ведомостей" в компании - производителе ДСТ положительно оценивает данную инициативу. Он отметил, что организации, занимающиеся ремонтом и строительством дорог, неохотно покупают отечественную технику, отдавая предпочтение европейским машинам. При этом собеседник сомневается, что данная мера глобально поможет производителям бороться с засильем китайской техники.

Как отмечает гендиректор ДСК "Автобан" Алексей Андреев, российскаянедостаточно разнообразна и не может полностью обеспечить потребности строителей. Инициатива Минтранса может привести к ограничению конкуренции, считает Андреев.

"Автобан" предлагает сосредоточиться на усилиях по стимулированию отечественного производителя к выпуску качественной техники. А участникам госзакупок установить преференции в тендерах при наличии 15% и более отечественной ДСТ к 2025 г., 30% - к 2030 г. и 50% - к 2035 г. Также мы предлагаем рассмотреть возможность создания в России совместного предприятия по производству ДСТ с Китаем", - сказал он "Ведомостям".