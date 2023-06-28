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28 июня 2023 года 09:14
Законопроект о цифровом рубле поправили
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Сергей Булкин/ТАСС
28 июня. FINMARKET.RU - Депутаты подготовили поправки ко второму чтению основного закона о цифровом рубле. Документ, с которым ознакомился "Коммерсант", в настоящее время проходит последние согласования с ведомствами и участниками рынка перед внесением на совет Госдумы. Как пояснил изданию один из авторов законопроекта, глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков, планируется, что документ будет принят во втором чтении дней через десять. По его словам, третье чтение должно состояться вскоре после второго, таким образом, он должен быть принят в эту сессию. Согласно документу, вместо цифровых кошельков будут цифровые счета, которые смогут открывать в том числе и иностранные банки. Источник газеты на банковском рынке обратил внимание, что в новом варианте законопроекта четко закреплены функции оператора платформы, участников и пользователей. Также эксперты обратили внимание, что с Банка России сняли ответственность за сохранность цифровых рублей, а банки обязали предотвращать мошеннические посягательства на них.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, цифра, рубль, законопроект
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