В России прервался многолетний тренд на снижение числа банков

28 июня. FINMARKET.RU - В этом году впереломился многолетний тренд на сокращение числа кредитных организаций, следует из данных Ассоциации банков России, пишут "Известия"

банков в РФ снижалось каждый квартал как минимум с 2020 года, следует из статистики ЦБ. Однако в 1-м квартале т.г. их число выросло с 361 до 362 игроков. Устойчивость структуры сектора связана с сохраняющимися регуляторными послаблениями ЦБ, сказано в обзоре Ассоциации банков России (АБР). Там отмечается: многие финорганизации смогли адаптировать свои бизнес-модели к изменившемся макроэкономическим условиям. Особенно это касается региональных компаний, которые сумели сохранить доли по привлечению клиентских средств.

В последние 10 лет шла расчистка сектора от недобросовестных организаций, включая тех, кто подделывал отчетность, а также участников рынка, чья бизнес-модель не позволяла им самостоятельно выжить, отметил вице-президент АБР Алексей Войлуков. По его словам, к началу 2020 г. этот процесс приостановился. Затем 2 года действовали пандемийные ограничения и послабления для банков.

С прошлого года стало понятно, что курс на уменьшение количества кредитных организаций, включая их слияние, - не лучшая модель в нынешней ситуации, подчеркнул Войлуков. Он пояснил: когда на крупные российскиенакладывают санкции, небольшие игроки помогают обслуживать бизнес и проводить расчеты.

Пока создание новых финорганизаций на рынке - единичные случаи. Однако следует увеличивать их количество, считает вице-президент АБР. Он добавил: игроки из недружественных стран продолжат уходить из РФ. Однако ЦБ будет более лояльно относиться к созданию новых участников, причем как с российским, так и с иностранным капиталом из дружественных государств.

Улучшению конкуренции будет содействовать и появление организаций партнерского финансирования, которые станут предоставлять услуги в соответствии с принципами исламского банкинга, указано в обзоре ассоциации.