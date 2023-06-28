На базе Минэнерго создадут центр управления кибербезопасностью ТЭКа

28 июня. FINMARKET.RU - Минэнерго РФ, ФСБ и Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) будут проверять компании топливно-энергетического комплекса на предмет защищенности от кибератак. Речь идет об объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), т. е. IT-системах, сетях, а также автоматизированных системах управления технологическими процессами (АСУ ТП) компаний. Это следует из опубликованного законопроекта с поправками в ФЗ "О безопасности объектов ТЭК". Предложенные поправки должны вступить в силу с 1 сентября 2024 г.

Изменения позволят синхронизировать требования законодательства в области безопасности объектов ТЭКа и в области безопасности КИИ, объяснил пишут "Ведомостям" представитель Минэнерго. Учитывая, что количество компьютерных атак на информационную инфраструктуру увеличилось, положения законопроекта направлены на повышение уровня защищенности указанных объектов, добавил он.

Согласно законопроекту, проверки будут определять состояние информационной безопасности (ИБ) компаний и оценивать их готовность к противодействию кибератакам. Также в законопроекте оговорено создание "отраслевого центра управления кибербезопасностью в ТЭКе", который будет отвечать за реализацию мероприятий законопроекта.