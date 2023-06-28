Отмена НДС для туроператоров создаст условия для снижения цен на отдых в РФ

28 июня. FINMARKET.RU - Отменадля туроператоров по въездному и внутреннему туризму создаст условия для снижения цен нав России, считает министр экономического развития Максим Решетников.

"Учитывая, что туристский продукт в том числе состоит из транспортных услуг и размещения в гостиницах, такая мера в отношении туроператоров целесообразна. Принятие законопроекта приведет к снижению налоговой нагрузки на туроператоров, что создаст условия для снижения стоимости турпродукта в сфере внутреннего и въездного туризма", - цитирует его пресс-служба министерства.

По словам Решетникова, решение правительства поддержат туристические компании, которые сейчас продвигают новые туристические маршруты и предлагают комплексный качественный продукт на рынке.

Правительствово вторник одобрило законопроект, освобождающий от уплаты НДС туроператоров, которые работают в сфере внутреннего и въездного туризма. В Минэкономразвития уточняют, что эта мера будет действовать с 1 января 2023 года до июля 2027.

Ранее от уплаты НДС были освобождены гостиницы, а также организации транспортного обслуживания. При этом, бронируя места в гостиницах и транспортные услуги, были вынуждены работать с НДС.

"В настоящее время в стране функционирует порядка 4250 туроператоров в сфере внутреннего и въездного туризма. Большинство из них подходят под параметры малого и среднего бизнеса и находятся на упрощенной системе налогообложения. При этом одобренный законопроект затронет несколько сотен крупных участников рынка, находящихся на общей системе налогообложения", - поясняют в Минэкономразвития.

Как следует из базы данных нижней палаты парламента, законопроект об отмене НДС во вторник поступил на рассмотрение Госдумы.