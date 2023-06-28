.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
28 июня 2023 года 08:07
Отмена НДС для туроператоров создаст условия для снижения цен на отдых в РФ
|0
Сергей Мальгавко/ТАСС
28 июня. FINMARKET.RU - Отмена НДС для туроператоров по въездному и внутреннему туризму создаст условия для снижения цен на отдых в России, считает министр экономического развития Максим Решетников. "Учитывая, что туристский продукт в том числе состоит из транспортных услуг и размещения в гостиницах, такая мера в отношении туроператоров целесообразна. Принятие законопроекта приведет к снижению налоговой нагрузки на туроператоров, что создаст условия для снижения стоимости турпродукта в сфере внутреннего и въездного туризма", - цитирует его пресс-служба министерства. По словам Решетникова, решение правительства поддержат туристические компании, которые сейчас продвигают новые туристические маршруты и предлагают комплексный качественный продукт на рынке. Правительство РФ во вторник одобрило законопроект, освобождающий от уплаты НДС туроператоров, которые работают в сфере внутреннего и въездного туризма. В Минэкономразвития уточняют, что эта мера будет действовать с 1 января 2023 года до июля 2027. Ранее от уплаты НДС были освобождены гостиницы, а также организации транспортного обслуживания. При этом туроператоры, бронируя места в гостиницах и транспортные услуги, были вынуждены работать с НДС. "В настоящее время в стране функционирует порядка 4250 туроператоров в сфере внутреннего и въездного туризма. Большинство из них подходят под параметры малого и среднего бизнеса и находятся на упрощенной системе налогообложения. При этом одобренный законопроект затронет несколько сотен крупных участников рынка, находящихся на общей системе налогообложения", - поясняют в Минэкономразвития. Как следует из базы данных нижней палаты парламента, законопроект об отмене НДС во вторник поступил на рассмотрение Госдумы.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: РФ, туроператоры, НДС, отдых, цены
Материалы по теме
- Туроператоров могут освободить от НДС при продаже путевок по России, норма будет действовать 4,5 года
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.