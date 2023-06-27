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27 июня 2023 года 09:52
Производству электроники не хватает специалистов
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Александр Рюмин/ТАСС
27 июня. FINMARKET.RU - В РФ в 1-м полугодии выросли зарплаты сотрудников среднего звена на российских производствах печатных плат, вычислительной техники и электроники. На фоне расширения производств предприятиям в первую очередь не хватает операторов монтажа, пишет "Коммерсант". Зарплаты операторов линии поверхностного монтажа печатных плат выросли год к году на 20% - до 60 тыс. руб. в месяц, а управляющих производством - только на 4% - до 130 тыс. руб. в месяц. Общее количество вакансий на должность оператора линий поверхностного монтажа в IT увеличилось на 23% - до 294 вакансий, а в категории "Управляющий производством IT" - на 89% - до 429 вакансий. По словам руководителя "Промконтракта" Елены Жидковой, в категории ручных монтажников сейчас не хватает около 20% сотрудников, среди операторов линии поверхностного монтажа - около 40%, а среди управляющих производством - до 60%, "поэтому компании борются за каждого сотрудника". Компании уже переманивают кадры из других регионов, предлагая оплату переезда и жилья. Рост зарплат продолжится, но решить проблему не поможет, пока колледжи и университеты не увеличат объем выпуска и качество кадров для отрасли, считают эксперты.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, электроника, производство, кадры, дефицит
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