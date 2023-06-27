Большинство предприятий РФ преодолели логистические трудности

27 июня. FINMARKET.RU - Большинство предприятий РФ более-менее успешно адаптировались к режиму санкций и перестроили цепочки поставок. Таковы результаты опроса предприятий, которые будут представлены во вторник в Высшей школе экономики (ВШЭ), пишет "Независимая газета"

Эксперты ВШЭ в ходе исследования опросили представителей более 200 компаний, представляющих сегменты дистрибуции (27%), производства потребительских товаров быстрого оборота (22%), логистических услуг (17%), промышленности (14%) и прочих видов деятельности.

Экономисты отмечают, что глубокий кризис из-за пандемии и антироссийских санкций отразился прежде всего на международных цепях поставок, которые в настоящее время находятся в состоянии радикальной реконфигурации.

Почти половина опрошенных бизнесменов указали, что одной из главных проблем для них стала задержки в сроках доставки товаров. Вторым по значимости фактором стало существенное удорожание логистики. На это указало 47% опрошенных. В то же время каждый третий предприниматель жалуется на отказ иностранных производителей от прямых поставок в Россию. Столько же – на удорожание самих поставляемых товаров.

Около 70% бизнесменов не заметили снижения качества товаров, и почти столько же – не обнаружили для себя проблем с получением кредита в РФ. Валютные колебания оказались в равной доле и проблемой, и благом для российского бизнеса. Так, 23% опрошенных указали, что колебания валютного курса не стали для них проблемой. Об обратном сообщило 22% респондентов.

Бизнес в условиях кризиса занимался поиском альтернативных вариантов доставки товаров от прежних поставщиков, поиском новых поставщиков в других (дружественных) странах или же искал российских производителей. Такие варианты решения проблем предпочли 80% предпринимателей. "Эти действия дополняются мерами, направленными на повышение устойчивости цепей поставок: разработка процедур ускоренного принятий решений, повышение уровня запасов, усиление контроля за поставщиками и заказами, интенсификации управления рисками", – рассказывают в ВШЭ, добавляя, что сокращать ассортимент товаров в кризисных условиях стали лишь 15% предпринимателей.

Решающую роль в перестройке цепочек поставок компании сами взяли на себя. Так, 53% представителей бизнеса указали, что именно их компания сыграла решающую роль в перестройке конкретного вида поставок. Треть указала на логистических операторов, а каждый четвертый – на поставщиков и производителей товаров. Ниже всего оценивается роль агентов и консультантов – менее 1% респондентов отметили их лидерство в реконфигурации цепей поставок.