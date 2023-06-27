МВФ: существует риск монополизации рынка криптовалют платежными гигантами

27 июня. FINMARKET.RU - Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) предупредили о риске быстрого появления монополий или олигополий в сфере обращения цифровых валют центральных банков (Central Bank Digital Currencies, CBDC). Об этом, как пишут "Ведомости" , говорится в июньском докладе фонда "Уроки азиатских центробанков в адаптации цифровых валют". Поскольку за переводы национальных криптоденег будут отвечать действующие крупные платежные сервисы, они смогут за счет своего масштаба и обработки массива данных получить конкурентные преимущества уже на этапе возникновения нового рынка.

Экспертыприводят в пример опыт азиатских стран, где риск монополизации уже реализовался. В частности, Китая, Индии, Индонезии, Таиланда, Малайзии и Сингапура - там разрешено пользоваться некоторыми видами частных криптовалют или токенов. В этих странах рынки переводов в цифровых валютах занимает несколько крупных компаний. В Китае это WeChat Pay (41%) и AliPay (49%), в Индонезии - Ovo (38%), ShopeePay (16%) и Gopay (13%), в Таиланде 53% рынка контролирует TrueMoney, а южноазиатская GrabPay контролирует 38 и 35% рынка в Малайзии и Сингапуре соответственно.

Сравнительно мелкие участники рынка, не имеющие доступа к бункерам данных, при этом оказываются в заведомо невыгодном положении и не могут предоставить такие же услуги, следует из доклада МВФ.

Эксперты фонда предлагают центробанкам самим собирать данные о платежах и пользователях электронных денег и делиться ими с рынком. Такой механизм первоначально может быть реализован при введении CBDC: регуляторы будут сохранять всю информацию о переводах в единую базу данных, доступ к которой будут иметь все участники рынка электронных денег. В МВФ допускают расширение такого подхода на переводы во всех цифровых валютах. Таким образом получится разрушить бункеры данных и тем самым усилить конкуренцию на этом рынке.