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27 июня 2023 года 09:07
Минцифры определит стандарт персональных данных для искусственного интеллекта
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Юрий Смитюк/ТАСС
27 июня. FINMARKET.RU - Минцифры обсуждает с IT-отраслью унификацию методов обезличивания персональных данных (ПД) и работы с ними для субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), чтобы впоследствии эти данные можно было использовать для обучения алгоритмов искусственного интеллекта. К таким субъектам относятся, например, госорганы, операторы связи и т. д., заявил замглавы Минцифры Александр Шойтов на круглом столе конференции OS DAY 23 июня. "У нас есть задача разработать методы унификации для искусственного интеллекта. <...> Это отправная точка, именно в критических применениях (для субъектов КИИ). Где критических применений не будет, эта унификация, наверное, не будет обязательной", - сообщил Шойтов. По его словам, требования по унификации и стандартизации государству должны предложить сами разработчики, пишут "Ведомости". Минцифры ведет отдельную работу над методологией в области обезличивания данных, применяемых для обучения ИИ, подтвердил представитель ведомства. Сейчас в Госдуму внесен проект федерального закона, в котором предусматривается нормативное регулирование одного из подходов к обезличиванию данных, добавил он. Этот подход предполагает, что обезличиванием будет заниматься государство. "Отдельное внимание в документе уделено процедуре обезличивания, методикам, средствам. Чтобы никаким образом невозможно было установить исходные данные и нанести ущерб конкретному гражданину", - сообщил представитель Минцифры.
Опубликовано Финмаркет
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