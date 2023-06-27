Названы города с самыми высокими показателями качества жизни

27 июня. FINMARKET.RU - Лидерами рейтинга качества жизни, подготовленного Финансовым университетом при правительстве РФ по итогам первого полугодия, стали Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь и Краснодар. В первом квартале пятерка лидеров выглядела иначе: Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Грозный и Тула. В рейтинге сменился лидер. Кроме того, впервые в пятерку лидеров попал Севастополь.

Участвуя в опросах, жители городов сами оценивают, насколько им там комфортно живется, довольны ли материальным благополучием, могут ли позволить себе купить жилье, насколько хорошо их лечат и легко ли им дышится. О том, где на Руси жить хорошо, "Российской газете" рассказал руководитель исследования, директор Института социально-экономических исследований Финуниверситета, доктор экономических наук Алексей Зубец.

В десятку лидеров по качеству жизни также вошли Грозный, Екатеринбург, Калуга, Ростов-на-Дону и Тюмень. "Если говорить о городах, которые серьезно прибавили по сравнению с предыдущим замером, проведенным в начале года, то помимо Севастополя я бы отметил Краснодар, Ростов-на-Дону, Нижневартовск, Сургут, а также Новороссийск", - сообщил Зубец.

Финансовый университет при правительстве России с 2014 года проводит мониторинг качества жизни, основанный на мнениях жителей относительно условий существования в городах с населением более 250 тыс. человек.

Направления, по которым проводится мониторинг качества жизни, это уровень материального благополучия, доступность недвижимости - способность жителейкупить квартиру или дом, уровень медицинского обслуживания и образования, состояние экологии, распространенность деструктивного поведения, которое может привести к потере здоровья, интерес к культурным ценностям и образованию, конфликтность общественных отношений, состояние дорожного хозяйства, работа предприятий ЖКХ, а также условия ведения бизнеса в городе.

Индекс качества жизни в отдельных городах рассчитывается по результатам социологического мониторинга на основании доли жителей, имеющих повод и основание для жалоб на различные стороны городской жизни, а также согласных или несогласных с тем, что те или иные позитивные и негативные явления распространены в их городе. В качестве справочных показателей также используются данные о состоянии городского хозяйства, содержащиеся в открытых источниках.

Москва чемпион страны по уровню жизни, а также доступности культурных ценностей. У москвичей мало жалоб на состояние экологии и деструктивное поведение жителей. С другой стороны, много претензий к условиям для предпринимательства и к работе ЖКХ.

Высоко оценивают доступность жилья жители Мурманска, Липецка, Пензы, Воронежа, Саратова, Брянска, Владимира, Сургута, Кургана, Тюмени и Севастополя.

Лидером по самооценке доходов является Москва. Помимо Москвы к городам с высокой оценкой по уровню благополучия, относятся Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Екатеринбург, Ярославль, Ростов-на-Дону и Новороссийск.