"Автовторичка" стала двигателем автокредитования

26 июня. FINMARKET.RU - Доля параллельного импорта автомобилей в кредитных продажах банков с начала года не превышает 6%, подсчитали участники рынка. Причем, по их мнению, доля будет снижаться в ближайшие месяцы. Эксперты и банкиры сходятся во мнении, что рынок автокредитования будет поддерживать сегмент автомобилей с пробегом, пишет "Коммерсант".

По оценкам банка "Открытие", которые приводит "Ъ", доля параллельного импорта в общем объеме автокредитования в России не превышает 6% по количеству сделок, в целом речь идет о немногим более 18 тыс. машин. "В перспективе доля будет держаться примерно на том же уровне или снижаться на фоне потенциального сокращения объемов серого импорта во второй половине года,— полагают в банке.— Доля по объему выдач в деньгах с учетом цен "параллельных" авто может быть примерно вдвое выше".