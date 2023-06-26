"Автовторичка" стала двигателем автокредитования

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26 июня. FINMARKET.RU - Доля параллельного импорта автомобилей в кредитных продажах банков с начала года не превышает 6%, подсчитали участники рынка. Причем, по их мнению, доля будет снижаться в ближайшие месяцы. Эксперты и банкиры сходятся во мнении, что рынок автокредитования будет поддерживать сегмент автомобилей с пробегом, пишет "Коммерсант". По оценкам банка "Открытие", которые приводит "Ъ", доля параллельного импорта в общем объеме автокредитования в России не превышает 6% по количеству сделок, в целом речь идет о немногим более 18 тыс. машин. "В перспективе доля будет держаться примерно на том же уровне или снижаться на фоне потенциального сокращения объемов серого импорта во второй половине года,— полагают в банке.— Доля по объему выдач в деньгах с учетом цен "параллельных" авто может быть примерно вдвое выше".
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, автокредиты
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