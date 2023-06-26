ГОСТы должны быть обязательные, а штрафы - оборотные

26 июня. FINMARKET.RU - Гава Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью "Российской газете" рассказал о способах фальсификации продуктов и пользе санкций.должны быть обязательные, а штрафы - оборотные

По его слловам, больше всего пытаются фальсифицировать сливочное масло, сгущенное молоко, рыбную и мясную продукцию. В основном речь идет о подмене дорогого ингредиента более дешевым. Например, в гостовскую колбасу могут положить вместо говядины куриные субпродукты. Активно подделывается тушенка. "Даже в белорусском сыре мы обнаруживали говяжий жир. Бизнес ищет не просто прибыль, а сверхприбыль, и те рынки, которые меньше всего контролируются", - сообщио Данкверт..

После внедрения электронной системы прослеживаемости продукции качество и безопасность товаров на прилавках возросли, однако отдельные производители портят статистику, находят все новые способы фальсификации и лазейки в законодательстве, сообщил глава Россельхознадзора. "Может, было бы действительно полезнее сделать ГОСТы обязательными для исполнения. А кроме этого, не мешало бы ввести оборотные штрафы - сейчас они копеечные", - отметил Данкверт. Он также отметил, что санкции пошли на пользу отечественным производителям." Сегодня инвесторы вкладывают средства во многие виды производств, которые раньше даже не думали финансировать. В той же кормовой отрасли мы уже думаем об экспорте", - пояснил Сергей Данкверт.