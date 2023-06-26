.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Туроператоров могут освободить от НДС при продаже путевок по России, норма будет действовать 4,5 года
26 июня 2023 года 09:35
ГОСТы должны быть обязательные, а штрафы - оборотные
|6
Евгений Софронеев/ТАСС
26 июня. FINMARKET.RU - Гава Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью "Российской газете" рассказал о способах фальсификации продуктов и пользе санкций. ГОСТы должны быть обязательные, а штрафы - оборотные По его слловам, больше всего пытаются фальсифицировать сливочное масло, сгущенное молоко, рыбную и мясную продукцию. В основном речь идет о подмене дорогого ингредиента более дешевым. Например, в гостовскую колбасу могут положить вместо говядины куриные субпродукты. Активно подделывается тушенка. "Даже в белорусском сыре мы обнаруживали говяжий жир. Бизнес ищет не просто прибыль, а сверхприбыль, и те рынки, которые меньше всего контролируются", - сообщио Данкверт.. После внедрения электронной системы прослеживаемости продукции качество и безопасность товаров на прилавках возросли, однако отдельные производители портят статистику, находят все новые способы фальсификации и лазейки в законодательстве, сообщил глава Россельхознадзора. "Может, было бы действительно полезнее сделать ГОСТы обязательными для исполнения. А кроме этого, не мешало бы ввести оборотные штрафы - сейчас они копеечные", - отметил Данкверт. Он также отметил, что санкции пошли на пользу отечественным производителям." Сегодня инвесторы вкладывают средства во многие виды производств, которые раньше даже не думали финансировать. В той же кормовой отрасли мы уже думаем об экспорте", - пояснил Сергей Данкверт.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
Istina 26.06.2023
Следовало бы ввести оборотные штрафы для ответственных лиц аппаратов министерств, ведомств, служб, руководителей структур, которые занимаются на местах государственных волокитой и круговой порукой. Ответил заявителю не по существу обращения - отдай зарплату заявителю, например. Ответил заявителю, покрывая незаконные действия лица, на которое обращено заявление гражданина - отдай годовую зарплату заявителю, например. Ответил заявителю, свидетельствуя полную безграмотность, неквалифицированные действия - отдай свое рабочее место другому. И, "Идите в суд" - докажите другим представителям власти, что вы умница,профессиональный работник, оказывали гражданам качественные государственные услуги, а вас поставили в условия увольнения.
Istina 26.06.2023
Граждане обязаны платить за температуру горячей воды, установленную нормативами. Продавец ЖКУ продал покупателю ЖКУ ГВ температурой 27 градусов, а должен был? Простой пример. Роспотребнадзор, такая же федеральная служба как И Россельхознадзор, отсутствует на рынке ЖКХ, рынке продаж, действующим без контроля и оборотных штрафов. Служба защиты прав потребителей своеобразно определяет потребителей, продажи, качество, действия продавцов работ, услуг.
Istina 26.06.2023
На сегодняшний день граждане имеют рынок, на котором его обязывают платить, в первую очередь. И, только после оплаты, доказывать услуги,не оказанные, оказанные, но не в соответствии с законом, товары проданные, но в соответствии с Правилами торговли, установленными законом. Если не доказал, и никто из номенклатуры власти тебя не стал защищать, действуя в своих интересах, и в пользу приобретателей выгод, то - "Идите в суд".
Istina 26.06.2023
Рынок продаж товаров, услуг, работ не существовал бы, если бы существенно надзирали, значимо наказывали. Граждане в условиях оплаты по факту - на разных рынках страны. Если бы рынок продаж не получал оплату, получал часть оплаты, получал штрафы мгновенные, то рынок изменил бы свое отношение к гражданам, получателям, покупателям, портребителям товаров, работ, услуг.
Istina 26.06.2023
Поэтому, и рынков, не контролируемых больше, чем рынков с контролем, надлежащим. Бизнес не ищет, ему создают условия для такой деятельности. Это удобно. Выгодно. Для всех связанных лиц всех видов рынков. Контроль - это тоже рынок, рынок разных министерств и ведомств, служб и отдельных юридических лиц, созданных государственными структурами. Чем больше послаблений, тем слабее рынок контроля. Тем привлекательней выгода повсеместная - и от рынков товаров, услуг, работ, и от рынка контроля.
Istina 26.06.2023
"...Бизнес ищет не просто прибыль, а сверхприбыль, и те рынки, которые меньше всего контролируются", - сообщил Данкверт. Верные суждения главы Службы и о ГОСТах и о необходимости введения оборотных штрафов. Только номенклатура власти не движется в сторону интересов граждан, пользователей товаров,услуг, работ, в пользу покупателей товаров, услуг, работ. Поэтому, и ГОСТов нет (или не везде), и оборотных штрафов не наблюдается.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.