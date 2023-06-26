Мораторий на налог по вкладам не поддержан в правительстве

26 июня. FINMARKET.RU - Инициатива продления моратория на налоги с доходов по вкладам не получила поддержки кабмина, пишут "Известия". Правительство дало отрицательный отзыв на, подготовленный депутатами ЛДПР. В кабинете министров сочли, что его принятие приведет к выпадающим доходам бюджета в сумме 101,6 млрд рублей, компенсацию которых авторы не обосновали.в 13% был введен 1 апреля 2020-го, однако не взимался с граждан в 2021 и 2022 годах. В Госдуме "Известиям" заявили, что готовы доработать документ, чтобы вывести из-под налогообложения категорию граждан с небольшими вкладами.

Как сказал "Известиям" один из авторов законопроекта глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, документ всё равно будет внесен в Госдуму. "Мы внесем этот законопроект, а дальше будем работать с комитетом по бюджету и с правительством. Конечно, у комитета будет право вернуть нам его для доработки. Но мы готовы к некоему компромиссу", — отметил депутат.

Как пояснил Ярослав Нилов, необходимо освободить от уплаты этого налога хотя бы некоторую категорию граждан с небольшими вкладами, такие поправки фракция готова подготовить. Размер этих вкладов будет определен позже.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил "Известиям", что поддерживает инициативу.

"Я вообще против этого налога на. Считаю, что решение о его введении было принято неправильно", — пояснил он. По его словам, сейчас в комитете готовится инициатива, в соответствии с которой вклады, начиная от трех лет, не должны облагаться подоходным налогом.

"Это необходимо сделать для того, чтобы стимулировать людей формировать долгосрочные вклады и ресурсы, например, для кредитования проектов технологического развития. Думаю, что на грядущей неделе эта инициатива будет внесена в Госдуму", — рассказал политик.

Налогом со вкладов в 2023 году будут облагаться процентные доходы, превышающие 75 тыс. рублей за весь год, — если ключевая ставка ЦБ не превысит 7,5%, пояснил "Известиям" руководитель рабочей группы ТППпо управлению налоговыми рисками, управляющий партнер Tax & Legal management Василий Ваюкин. Налог взимается в размере 13%. Вклады и счета во всех банках суммируются для одного человека. Валютные вклады также считаются.