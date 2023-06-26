Дефицит бюджета на практике не столь драматичен

26 июня. FINMARKET.RU - Сложившийся в первой половине 2023 года дефицит казны на практике не столь драматичен, выяснили "Ведомости".

В докладах об исполнении бюджета не отражаются деньги, которые плательщики внесли заранее - до наступления момента платежа. На данный момент накопилось уже 1,5 трлн рублей средств налогоплательщиков, которые пока не попали в бюджетную систему, сообщил "Ведомостям" представитель казначейства. Примерно 500 млрд рублей поступит вуже в самое ближайшее время, пояснил близкий к правительству источник. Оставшийся 1 трлн рублей - это переплаты, в том числе "поднятые" на единый налоговый счет (ЕНС) за прошлые годы, а также уже произведенные платежи, по которым пока проводятся проверки либо еще не сданы декларации.

Значительная часть старых переплат накопилась в том числе за пандемийные годы в связи с льготами, отсрочками и другими нюансами налогообложения в тот период. Эти деньги потенциально распределятся в бюджет позже в течение года по мере формирования обязательств. 1 трлн рублей - это около 1,5% от общих платежей за 2020-2022 годов, сумма вполне объяснима - с учетом того что в нее вошли переплаты за три года, считает директор Центра налоговой политики экономического факультета МГУ Кирилл Никитин.