В Минфине назвали варианты донастройки механизма налогообложения нефти

26 июня. FINMARKET.RU - В Минфине назвалидонастройки механизма налогообложения нефти, снижение скидки к Brent и переход на Dubai могут принести в бюджет 500 млрд рублей, пишут "Ведомости".

В Минфине рассказали о возможных изменениях в принципах начисления налогов на нефтяные доходы с привязкой цены российского сорта Urals к иностранным маркам. Первый вариант – снижение предельного максимального дисконта к Brent с нынешних $25 до $20. О том, что такая возможность обсуждается, "Ведомостям" рассказал статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов.

Минфин рассчитывает величину налогов на продажу Urals, исходя из уменьшенной на размер скидки рыночной цены эталонного сорта. То есть если Brent стоит $75, то ведомство принимает цену Urals равной $50. "Снижение дисконта Urals к Brent с $25 до $20 обсуждается, но решения по этому вопросу пока нет и, соответственно, не определена дата, когда этот новый предел цены может начать действовать", – сообщил Сазанов.

Другой вариант – переход на привязку к котировке Dubai – Минфин готов начать обсуждать осенью. Но, по словам Сазанова, при переходе на арабскую котировку размер предельного дисконта Urals к ней должен быть меньше, чем к Brent. "Например, вместо текущего дисконта к Brent [в размере] $25 можно рассматривать Dubai минус $20 или $21. Либо вместо обсуждаемого сейчас Brent минус $20 скидка к Dubai должна быть $15–16 соответственно", – уточнил Сазанов.

Поддержать просто переход на котировку Dubai вместо Brent без изменения размера скидки Минфин не может, так как это приведет к снижению доходов бюджета, пояснил замминистра. При этом мы открыты к предложениям нефтяных компаний или Минэнерго по возможному размеру скидки в случае перехода к котировке Dubai. Но пока в Минфин не поступали предложения от них по размеру дисконта к котировке Dubai", – резюмировал Сазанов.