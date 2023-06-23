Центром развития водородной энергетики станет Дальний Восток

23 июня. FINMARKET.RU - Дальний Восток может стать одним из центров развития водородной энергетики, ряд компаний заинтересован в запуске производства грузовиков и автобусов на водородной тяге. Как рассказал "Российской газете" глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, сейчас есть определенная конкуренция между электродвигателями и водородными схемами. "Ряд компаний продолжает всерьез работать над водородными топливными элементами. У нас есть интересные предложения о разворачивании производства грузовиков и автобусов на водородной тяге, по производству водородных топливных элементов", - рассказал Чекунков. Министр отметил, что сейчас электромобили пошли в некотором смысле вперед по скорости и масштабам внедрения.

На Дальнем Востоке и в Арктике водороднаяактивнее всего развивается на Сахалине, там планируется создание Восточного водородного кластера. Об этом рассказали РГ в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

"Правительством Сахалинской области принята программа низкоуглеродного развития до 2025 года. В рамках этой программы и планируется создание производства водорода, чтобы в том числе его экспортировать в страны АТР. Помимо водородного кластера планируется запуск водородного транспорта и Центр компетенций по водороду", - рассказал заместитель гендиректора по привлечению инвестиций КРДВ Кирилл Каменев.

Также собеседник отметил, что на Дальнем Востоке высокий потенциал и для создания литиевых аккумуляторов.

Как отмечают эксперты, по мере декарбонизации транспортного сектора и развития водородных технологий видится перспективным перевод на водородные топливные элементы отдельных категорий транспорта с повышенным расходом топлива и, следовательно, увеличенным выбросом CO2 - тяжелый грузовой транспорт, автобусы и морские суда.