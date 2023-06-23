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23 июня 2023 года 09:36

Инвестактивность стабилизировалась после роста

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Сергей Карпухин/ТАСС
Сергей Карпухин/ТАСС
23 июня. FINMARKET.RU - Обновленный индекс инвестиционной активности от Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в апреле стабилизировался после мартовского восстановления до высокого докризисного уровня 2021 года, пишет "Коммерсант".

Индекс ЦМАКП фиксирует уровень предложения инвестиционных товаров в экономике.

Предложение базовых стройматериалов в составе индекса с начала года увеличивается. В апреле этот рост продолжился - рекорд объема выпуска стройматериалов в РФ вновь обновлен. Во многом это обусловлено потребностями сектора спецстроя. По данным ЦМАКП, сохраняется и рост импорта товаров в РФ в физическом выражении (сезонность устранена). По косвенным данным, помимо импорта потребительских товаров начался активный ввоз и инвестиционного оборудования, замечают эксперты центра.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  инвестактивность

 
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