Инвестактивность стабилизировалась после роста

23 июня. FINMARKET.RU - Обновленный индекс инвестиционной активности от Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в апреле стабилизировался после мартовского восстановления до высокого докризисного уровня 2021 года, пишет "Коммерсант".

Индекс ЦМАКП фиксирует уровень предложения инвестиционных товаров в экономике.

Предложение базовых стройматериалов в составе индекса с начала года увеличивается. В апреле этот рост продолжился - рекорд объема выпуска стройматериалов ввновь обновлен. Во многом это обусловлено потребностями сектора спецстроя. По данным ЦМАКП, сохраняется и рост импорта товаров в РФ в физическом выражении (сезонность устранена). По косвенным данным, помимо импорта потребительских товаров начался активный ввоз и инвестиционного оборудования, замечают эксперты центра.