Уровень просрочки по кредиткам обновил исторический максимум

23 июня. FINMARKET.RU - В мае резко увеличился уровень просрочки по кредитным картам. По общему объему - 225 млрд руб.- он обновил исторический максимум, достигнув 12% от портфеля. При этом было просрочено почти 6% кредитных карт в штуках, максимальное число с октября прошлого года, пишет "Коммерсант"

Согласно данным БКИ "Скоринг Бюро", по итогам мая банки выдали 2,105 млн кредитных карт на общую сумму 194,33 млрд руб., что практически совпадает с показателями апреля (2,1 млн карт на 194,08 млрд руб.).

Объем просроченной задолженности по кредиткам за май увеличился более чем на 9%, впервые с начала года обогнав по темпам роста портфель сегмента.

Это новая ситуация для рынка кредитных карт, отмечает гендиректор "Скоринг Бюро" Олег Лагуткин. "Вслед за ней, можно предположить, что банки могут начать корректировать кредитные политики, и в первую очередь это коснется массового сегмента, в котором и наблюдается подобный дисбаланс",- комментирует ситуацию эксперт.

Пока рост просрочки в портфеле кредитных карт наблюдается на фоне роста их выдач: в среднем по 2 млн карт в месяц в течение всех весенних месяцев 2023 года.